Александр Якин: «Еще в школе я понял, что, кроме как в театральный, никуда не поступлю»

Александр Якин начал свою актерскую карьеру еще ребенком. Кто не помнит Рому Букина из сериала «Счастливы вместе»… Впрочем, для многих Александр также ассоциируется с героем сериала «Восьмидесятые». А любители театра знают его по ролям в разных постановках. WomanHit.ru встретился с актером и обсудил влияние популярной роли на карьеру, футбол и баню.

— Александр, в новой театральной постановке «Слуга двух господ» режиссера Нины Чусовой вы сыграли Труффальдино. Как вы думаете, у вас есть общие черты с этим персонажем?

— В чем-то схожи, но не во многом. Труффальдино по характеру веселый парень — я тоже иногда таким бываю. Могу проявить находчивость, скорее если нет выхода, а специально проворачивать авантюры не буду, как это делает герой. И в то же время его желание служить двум господам не про меня. Я бы так не сделал.

— Но актерам частенько приходится работать на двух или более проектах…

— Труффальдино это делает обманом, когда его спрашивают: «Ты служишь только у меня?» — он отвечает: «Да». У нас же все открыто. И работа над одним проектом ни в коем случае не идет в ущерб другому.

— А когда в вашей жизни вообще возникло желание стать актером?

— Меня отдали в театральную студию в шесть лет, в двенадцать я стал сниматься в кино. «Счастливы вместе» появились, когда я учился в девятом классе. Приходилось много времени проводить на съемочной площадке и мало — в школе. Во время учебы я понял, что, кроме как в театральный, никуда и не поступлю. Так вот и решил этим заниматься.

— И как вы умудрялись сдавать экзамены в школе и при этом сниматься в сериале?

— На самом деле все было весело, легко и без проблем. Учился я в гримерке, помню, как коллеги по проекту «Счастливы вместе» зубрили со мной билеты по географии, проверяли меня. В итоге географию я сдал на «пять», да и сам аттестат без «троек». Я на самом деле любил учиться. У нас была договоренность в школе, и я специально приезжал в определенные дни, чтобы сдать все важные контрольные. Списывал или не списывал — это уже другой вопрос (улыбается), но я все сдавал. А еще продюсеры сериала вывозили наш класс и некоторых учителей на съемки. Возможно, это тоже помогло тому, что отношение ко мне было лояльным.

— После показа первых сезонов «Счастливы вместе» на вас обрушилась волна популярности. Головокружения от успехов не ощущали?

— Когда был пик популярности сериала «Счастливы вместе», я находился на площадке шесть дней в неделю и особо эту славу не ощущал. Проснуться и подумать: «все меня знают, и я суперкрутой…» — такого не было. Я все время проводил на работе или учебе, было не до этого.

— После сериала «Счастливы вместе» у вас появился еще один популярный проект — «Восьмидесятые». Какой из них стал для вас все же более знаковым?

— Ну, знаковый обычно первый, он многое определяет в дальнейшей актерской карьере. Но в то же время после «Счастливы вместе» меня долго никуда не приглашали, потому что я ассоциировался с Ромой Букиным. А «Восьмидесятые» важен тем, что он эту ассоциацию сбил немножко. Ваня Смирнов — совершенно другой персонаж, благодаря ему я смог раскрыться с новых сторон в профессии.

— Получается, что вы все-таки почувствовали себя заложником одной роли, как это иногда случается у некоторых исполнителей ярких образов…

— Конечно, почувствовал. Когда поступал в театральный, у меня шли съемки в сериале «Счастливы вместе» — и в некоторых институтах меня даже не смотрели. Я успевал только назвать свое имя, как слышал в ответ: «Спасибо, садитесь». Даже у педагогов была четкая ассоциация меня с моим персонажем. Что уж говорить о кастингах в кино. Прихожу, а мне отвечают: «Все хорошо делаешь, ну вот тут немножко похоже на Рому» или «Да, неплохо, но я все равно вижу Рому». И я до сих пор еще не избавился от этого, но работаю в данном направлении.

— Что еще кроме внешности в вас поменялось: характер, взгляды на жизнь?

— Конечно, многое поменялось, уже прошло лет десять. Я окончил институт, женился, у меня семья. Снимаюсь в кино, играю в театре. На многие вещи смотрю иначе, чем тогда.

— Женитьба — это действительно серьезный шаг. Что вас подтолкнуло к этому решению?

— Мы давно с моей супругой вместе — и в какой-то момент поняли, что настало время, пора.

— Ваша супруга Анна Зайцева тоже актриса. Почему решили связать свою жизнь с коллегой?

— Потому что это любовь. Коллега или нет, не важно, какая разница, это же человек!

— Но вы при этом еще работаете в одном театре. Не надоедаете друг другу?

— Мы с Аней задействованы в разных проектах и в театре практически не пересекаемся. Так что мы скорее, наоборот, успеваем соскучиться друг по другу.

— Кстати, некоторые артисты признаются, что не идут служить в театр, потому что там мало платят. Насколько эта проблема коснулась вас?

— Нет, меня не коснулась. Хотя вопрос дохода в данном случае не основной, могу сказать, что в Театре Наций зарплата устраивает. Мы получаем фактически за то, что мы делаем, у нас нет какой-то ставки за месяц. Сыграл я два спектакля — мне заплатили за два, семь — за семь. Я доволен. У меня и помимо этого есть проекты, так что не имею права жаловаться.

— Вы можете потратить на какую-то вещь, которая очень понравилась, кучу денег?

— Я подхожу к вопросу финансов разумно, но если чего-то хочется, то могу потратиться. Например, не так давно я купил хоккейную форму — полностью всю защиту. Два раза покатался, и теперь она лежит, времени нет. Такие вот неразумные траты… Хотя на тот момент мне очень хотелось, поэтому я не жалею.

— Вы себя свободно ощущаете в быту или без помощи супруги никак?

— Я не готовлю. Могу сварить пельмени, сосиски, пюре сделать, но готовить не умею. Меня балует жена разными вкусными блюдами, но я даже не могу выделить одно, все нравится.

— А домашние животные вас радуют?

— Да, у нас есть собака породы чихуа-хуа по кличке Моника. Она очень хитрая и постоянно нас удивляет, настоящая артистка. Если уколола лапу, тут же даст понять: будет хромать и жалобно смотреть. Стоит ее погладить — и она начинает бегать как ни в чем не бывало. Такая чудная маленькая собачка. Каждый день чудит.

— Еще одна грань вашего таланта — игра в футбол. Какие успехи?

— Играю в футбольной команде Театра Наций, принимаю участие в нескольких турнирах, в том числе и в театральном, где играют около 30 актеров столичных театров — «Современника», МХАТа, «Гоголь-центра» и других. В этом году мы выиграли театральный футбольный турнир. Награждение проходило во МХАТе, но я на него не попал, потому что репетировал спектакль. А вообще я с детства люблю футбол и, когда у меня есть время, езжу на стадион. Мне вообще хотелось бы освоить много видов спорта, но пока не все получается.

— В сериале «Физрук» ваш герой — владелец бани. Насколько вы часто посещаете такие места?

— Я сам тоже очень люблю баню и, когда есть возможность, хожу. На гастролях, если у нас выходной, могу сходить в баню или в сауну. Иногда устраиваем себе такие семейные дни: собираемся с родными и идем в парилку.

— Вы сами переехали из Чехова, и поначалу вам пришлось снимать квартиру. Сейчас удалось купить свое жилье?

— Да, теперь обосновались на своей территории. Сделали ремонт. Но у меня нет ощущения, что произошло особое событие. Возможно, потому что мало бываю дома.

— И какой у вас в квартире любимый уголок?

— Мы в основном проводим время в гостиной.