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Слет мастеров в «Коломенском» посетили жители Бирюлева Западного
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Слет мастеров в «Коломенском» посетили жители Бирюлева Западного 

Управа района Бирюлево Западное 9 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Участники проекта «Московское долголетие» из Бирюлева Западного посетили слет мастеров «Я умею» во вторник, 19 июня.
Каждый желающий смог научиться рисовать граффити, вязать и плести украшения из бисера. Кроме того, на слете в «Коломенском» говорили здоровом образе жизни, о правильном питании, кулинарии и проводили спортивные мастер-классы по йоге и гимнастике. Ведущей мероприятия была заслуженная артистка России, актриса московского театра «Школа современной пьесы» Гусилетова Ольга, а ее партнером стал ее сценический партнер Олег Царёв.
Также к пожилым людям района присоединились ребята из ТЦСО «Чертаново». Пообщавшись друг другом, и взрослые, и дети вынесли для себя важные уроки и приобрели бесценный опыт.
Фото: Московское долголетие
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