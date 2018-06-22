Слет мастеров в «Коломенском» посетили жители Бирюлева Западного

Участники проекта «Московское долголетие» из Бирюлева Западного посетили слет мастеров «Я умею» во вторник, 19 июня.

Каждый желающий смог научиться рисовать граффити, вязать и плести украшения из бисера. Кроме того, на слете в «Коломенском» говорили здоровом образе жизни, о правильном питании, кулинарии и проводили спортивные мастер-классы по йоге и гимнастике. Ведущей мероприятия была заслуженная артистка России, актриса московского театра «Школа современной пьесы» Гусилетова Ольга , а ее партнером стал ее сценический партнер Олег Царёв

Также к пожилым людям района присоединились ребята из ТЦСО «Чертаново». Пообщавшись друг другом, и взрослые, и дети вынесли для себя важные уроки и приобрели бесценный опыт.

Фото: Московское долголетие