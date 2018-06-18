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В Константиновском дворце Петербурга состоялся бал «Петровское наследие» с участием представителей Военной академии связи
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В Константиновском дворце Петербурга состоялся бал «Петровское наследие» с участием представителей Военной академии связи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Бал был приурочен к открытию в городе на Неве международного конгресса ЮНЕСКО (CID at UNESKO) по исследованиям в области танцевальной и музыкальной культуры.
В Константиновском дворце Петербурга представители Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного приняли участие в бале «Петровское наследие».
Бал был приурочен к открытию в городе на Неве международного конгресса ЮНЕСКО (CID at UNESKO) по исследованиям в области танцевальной и музыкальной культуры.
Организатором выступила кафедра хореографии искусства Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена при поддержке танцевального совета CID-UNESCO.
Участниками стали студенты РГПУ им. А. И. Герцена и курсанты Военной академии связи.
Музыкальное сопровождение бала обеспечивали Государственный Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Классика» под управлением заслуженного артиста России Александра Канторова и «Русская роговая капелла» под руководством дирижера Сергея Николаевича Песчанского.
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