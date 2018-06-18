В Константиновском дворце Петербурга состоялся бал «Петровское наследие» с участием представителей Военной академии связи

Бал был приурочен к открытию в городе на Неве международного конгресса ЮНЕСКО (CID at UNESKO) по исследованиям в области танцевальной и музыкальной культуры.

В Константиновском дворце Петербурга представители Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного приняли участие в бале «Петровское наследие».

Бал был приурочен к открытию в городе на Неве международного конгресса ЮНЕСКО (CID at UNESKO) по исследованиям в области танцевальной и музыкальной культуры.

Организатором выступила кафедра хореографии искусства Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена при поддержке танцевального совета CID-UNESCO.

Участниками стали студенты РГПУ им. А. И. Герцена и курсанты Военной академии связи.

Музыкальное сопровождение бала обеспечивали Государственный Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Классика» под управлением заслуженного артиста России Александра Канторова и «Русская роговая капелла» под руководством дирижера Сергея Николаевича Песчанского.