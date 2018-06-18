Ещё
Артист Мариинского театра поставит спектакль-дискотеку с советскими хитами 80-х
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Артист Мариинского театра поставит спектакль-дискотеку с советскими хитами 80-х 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
20 июня «Театр post» покажет спектакль «Диджей Павел» по тексту белорусского драматурга Павла Пряжко.
Над премьерой работает один из ведущих молодых российских хореографов и артистов Мариинского театра Максим Петров. Основу сюжета постановки составили популярные песни советской эстрады 1980-х годов, среди которых бессменные хиты Софии Ротару и Аллы Пугачевой. Особым образом смонтированные друг с другом, они складываются в законченное повествование, объединенное сквозным внутренним и не проговариваемым сюжетом. Павел Пряжко и «Театр post» посвящают свой новый спектакль художественному руководителю «Театра.doc» Михаилу Угарову, который скончался 2 апреля.
«Это не «Дискотека 80-х», не ностальгия по тому времени. Сегодня мы воспринимаем советскую эстраду в лучшем случае с иронией, как стеб — но песни, отобранные Павлом Пряжко и образующие законченный текст, кажутся абсолютно искренними: если в них и есть какая-то легкая ирония, то она заложена самими исполнителями. И не так уж важно, в какое именно высказывание складывается эта выборка — у всех нас воображение работает по-своему, а значит, для каждого она будет значить что-то свое. Куда важнее то, что все эти песни — классные, они цепляют, от них трудно оторваться, их хочется исполнять», — рассказал актер спектакля Иван Николаев.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Андрей Могучий: «Мне интереснее говорить с подростками, потому что они будут формировать наше будущее» Ксения Собчак и актер Никита Волков проведут церемонию «ТОП 50» журнала «Собака.ru» Красная дорожка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Часть 2
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Расставание с супругой свело артиста в могилу3
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»6
Убита своим сыном: трагедия Александры Завьяловой3
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение