Артист Мариинского театра поставит спектакль-дискотеку с советскими хитами 80-х

20 июня «Театр post» покажет спектакль «Диджей Павел» по тексту белорусского драматурга Павла Пряжко

«Это не «Дискотека 80-х», не ностальгия по тому времени. Сегодня мы воспринимаем советскую эстраду в лучшем случае с иронией, как стеб — но песни, отобранные Павлом Пряжко и образующие законченный текст, кажутся абсолютно искренними: если в них и есть какая-то легкая ирония, то она заложена самими исполнителями. И не так уж важно, в какое именно высказывание складывается эта выборка — у всех нас воображение работает по-своему, а значит, для каждого она будет значить что-то свое. Куда важнее то, что все эти песни — классные, они цепляют, от них трудно оторваться, их хочется исполнять», — рассказал актер спектакля Иван Николаев

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