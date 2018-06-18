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Студенты медицинского колледжа на Шкулева посетили спектакль в МХАТе
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Студенты медицинского колледжа на Шкулева посетили спектакль в МХАТе 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Учащиеся медицинского колледжа № 6, филиал которого находится в Текстильщиках, посетили спектакль «Любовь взаймы» по автобиографическому роману Эриха Марии Ремарка «Черный обелиск» в МХАТе имени Горького.
Об этом рассказал сотрудник администрации колледжа.
— Создатели спектакля задаются вопросами, для которых нет временных преград. Вероятно, именно сегодня нам так важно определить, где проходит граница между безумием и нормой, возможно ли любить без веры и что выбрать — жестокую реальность или вымышленное счастье. Над этими и многими другими вопросами заставляет задуматься постановка «Любовь взаймы». Неординарность спектакля не просто взволновала, а оставила глубокий след, герои заставляли сопереживать и ненавидеть, осуждать и сочувствовать на протяжении всего спектакля, — добавил сотрудник образовательного учреждения.
Напомним, что филиал колледжа в Текстильщиках расположен по адресу улица Шкулева, дом 4, строение 3. (мю)
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