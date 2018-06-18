Студенты медицинского колледжа на Шкулева посетили спектакль в МХАТе

Учащиеся медицинского колледжа № 6, филиал которого находится в Текстильщиках, посетили спектакль «Любовь взаймы» по автобиографическому роману Эриха Марии Ремарка «Черный обелиск» в МХАТе имени Горького.

Об этом рассказал сотрудник администрации колледжа.

— Создатели спектакля задаются вопросами, для которых нет временных преград. Вероятно, именно сегодня нам так важно определить, где проходит граница между безумием и нормой, возможно ли любить без веры и что выбрать — жестокую реальность или вымышленное счастье. Над этими и многими другими вопросами заставляет задуматься постановка «Любовь взаймы». Неординарность спектакля не просто взволновала, а оставила глубокий след, герои заставляли сопереживать и ненавидеть, осуждать и сочувствовать на протяжении всего спектакля, — добавил сотрудник образовательного учреждения.

Напомним, что филиал колледжа в Текстильщиках расположен по адресу улица Шкулева, дом 4, строение 3. (мю)