Старейшая школа балета празднует юбилей на сцене

19 июня на Исторической сцене Большого театра состоится юбилейный выпускной вечер петербургской Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. Мероприятие посвящено 280-летию со дня основания старейшей балетной школы России.

Юбилейный концерт, который начнется в 19:00, состоит из трех отделений. Первое на сцене Большого театра откроют сами студенты академии. Они представят отрывки из балетов «Пробуждение Флоры», «Наяда и Рыбак», а также «Танцы часов» из оперы «Джоконда».

— Академия русского балета имени Вагановой — старейшая балетная школа России. Первая в нашей стране и одна из лучших профессиональных школ мира, — считает ректор академии Николай Цискаридзе . — Мне выпала в жизни возможность и высокая честь войти в здание академии не просто учеником, а руководителем. Но руководителем очень молодым, который по большому счету, конечно, должен был этой профессии учиться. Для меня этот момент важен: я пришел сюда получать абсолютно новую профессию, имея три образования — танцовщика, педагога, юриста.

20 июня концерт балетной школы пройдет на сцене Государственного Кремлевского дворца.