Ещё
Старейшая школа балета празднует юбилей на сцене
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Старейшая школа балета празднует юбилей на сцене 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
19 июня на Исторической сцене Большого театра состоится юбилейный выпускной вечер петербургской Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. Мероприятие посвящено 280-летию со дня основания старейшей балетной школы России.
Юбилейный концерт, который начнется в 19:00, состоит из трех отделений. Первое на сцене Большого театра откроют сами студенты академии. Они представят отрывки из балетов «Пробуждение Флоры», «Наяда и Рыбак», а также «Танцы часов» из оперы «Джоконда».
— Академия русского балета имени Вагановой — старейшая балетная школа России. Первая в нашей стране и одна из лучших профессиональных школ мира, — считает ректор академии Николай Цискаридзе. — Мне выпала в жизни возможность и высокая честь войти в здание академии не просто учеником, а руководителем. Но руководителем очень молодым, который по большому счету, конечно, должен был этой профессии учиться. Для меня этот момент важен: я пришел сюда получать абсолютно новую профессию, имея три образования — танцовщика, педагога, юриста.
Поздравления от ведущих мировых школ балета и своих выпускников академия примет в последующих отделениях. Так, на Исторической сцене выступят студенты Школы королевского датского балета, Школы балета Академии Ла Скала и Школы балета Джона Кранко. Также на сцену выйдут Светлана Захарова, Ольга Смирнова, Юлия Степанова и другие звезды балета.
20 июня концерт балетной школы пройдет на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин поздравил народную артистку России Александру Захарову с днем рождения Профессор Вениамин Фильштинский: Наша профессия – создавать красоту на сцене Угроза взрыва в здании Театра.doc не подтвердилась
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Расставание с супругой свело артиста в могилу3
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»5
Что случилось со звездой экрана Ольгой Бган29
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение