Секреты «Алых парусов»: Хореография

Изящный господин с лихо закрученными усами, стоя на палубе парохода, подходящего к Санкт-Петербургу 24 мая 1847-го года, вряд ли мог предположить, что проживет в этом городе всю свою жизнь, а имя его ознаменует собой целую эпоху — «Эпоху Петипа».

Мариус Петипа Фото: wikipedia.org Именно Петипа изменил траекторию движения балетного искусства в России. При нем хореографические зарисовки на отвлеченные темы превратились в настоящие спектакли, невероятно дорогие и пышные. Дело не только в размахе и щедрости русского императорского двора. Фирменный стиль Петипа — это филигранная отточенность движений и безупречная «разводка кордебалета» в массовых сценах. При этом форма никогда не заслоняла смысл.

— Балет — это серьезное искусство, в котором должны главенствовать пластика и красота, а не всевозможные прыжки, бессмысленные кружения и поднимания ног выше головы, — считал тот, кому удалось скрестить итальянскую виртуозную технику и лиричность русской школы.

Именно Петипа подарил миру такой феномен как «балет Чайковского». В то время композитор вовсе не был обласкан критиками и публикой, Петипа одним из первых поверил в его гений. Благодаря этому тандему родилась «Спящая красавица», и «Щелкунчик», и «Лебединое озеро». Неувядающая наша классика.

Премьера балета «Щелкунчик» в Мариинском театр Санкт-Петербурга, 1892 год Фото: wikipedia.org Из воспоминаний Матильды Кшесинской

— Он говорил всегда по-русски, хотя очень плохо его знал и так и не выучился за долгие годы пребывания в России. Ко всем он всегда обращался на «ты». Приходил, обыкновенно завернувшись в свой клетчатый плед и посвистывая. Он приходил с уже готовым планом и ничего не придумывал во время репетиции. Не глядя на нас, он просто показывал, приговаривая на своем особенном русском языке: «Ты на я, я на ты, ты на мой, я на твой», что означало переход с одной стороны на его сторону — «ты на я». Причем он для ясности тыкал себе пальцем в грудь при слове «я». Или с дальней стороны сцены — «твой» на ближнюю к нему — «мой». Мы его язык знали и понимали, чего он от нас хочет.

Матильда Кшесинская Фото: wikipedia.org Так и не выучивший русский язык француз считал свою карьеру в России «наисчастливейшей порой». Он писал:

— Да хранит Бог мою вторую Родину, которую я люблю всем своим сердцем.

Петипа прослужил в Дирекции санкт-петербургских императорских театров 60 лет. За это время он поставил более 60 балетов, составивших гордость русского искусства.

— Если бы у нас в стране существовал фонд и были должным образом оформлены авторские права, то балеты Мариуса Петипа могли бы стать неиссякаемой «нефтяной трубой»; они приносили бы России просто сказочные невероятные деньги. Но мы щедро поделились этим богатством со всем миром; и музыкой Чайковского, и хореографией Петипа, — высказывался ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе Фото: GLP Кстати сказать, с приходом Цискаридзе в Академию имени Вагановой там появилась новая традиция — праздновать выпускной бал в роскошных интерьерах Екатерининского дворца.

— Раньше в одном репетиционном зале на улице Зодчего Росси выдавали дипломы, а в другом накрывали столы, — говорит Николай Цискаридзе. — Ребята все детство провели в этих репетиционных залах. Это неправильно, у них должен быть праздник, решил я, вспомнив свой собственный абсолютно чудовищный выпускной. И вот уже пятый год подряд мы будем вручать дипломы в Царском селе. Это самый настоящий бал. Симфонический оркестр играет полонезы, мазурки, вальсы. Выпускники в вечерних нарядах. Легкий коктейль в фантастической Камероновой галерее. А ведь совсем рядом знаковое место — пушкинский лицей. Так что получается красивый и исполненный смысла праздник перехода в большую жизнь.

Выпускной бал Академии Русского балета имени Вагановой, 2015 год Фото: vaganovaacademy.ru «Алые паруса» 2018 года будут иметь не только отчетливый футбольный оттенок, потому что Петербург заполнен болельщиками, приехавшими на Чемпионат мира, но и балетный. Впервые в истории праздника в его программу включены балетные номера. Как дань памяти великому хореографу.

3-D макет сцены «Алых парусов» 2018 года Фото: Пятый канал

8 номеров в исполнении 13 балетных артистов поставил хореограф и танцовщик Мариинского театра Илья Живой:

— Меня вдохновила идея рассказать языком хореографии об узнаваемых петербургских архитектурных символах. Передо мной стояла довольно трудная задача — идти не только от музыки, но и гармонично вписаться в атмосферу города, — поделился с нами Илья.

Илья Живой Фото: vk.com Вместе с артистами балета, по задумке постановщика, будет «танцевать» и город, в котором когда-то жил и творил Мариус Петипа, «отец русского балета».

Добавим лишь, что «Алым парусам» как традиции в этом году исполняется 50 лет. В 2005-м праздник выпускников был возрожден из забытья усилиями Акционерного Банка «Россия» в содружестве с Пятым каналом и правительством Санкт-Петербурга . Традиционно, сказочная феерия собирает миллионы гостей на Дворцовой площади Северной столицы. Телезрители же смогут посмотреть трансляцию на Пятом канале 23 июня с 22.00 и рассмотреть каждое хореографическое па во всех деталях.

Акционерный Банк «РОССИЯ» — Вместе с РОССИЕЙ! Фото: архив Пятого канала

Елена Достовалова