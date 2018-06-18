Вагановка отметит 280-летний юбилей концертами в Москве

МОСКВА, 18 июня. /Корреспондент ТАСС Ольга Свистунова /. Академия русского балета имени А. Я. Вагановой отметит свой 280-летний юбилей двумя концертами в Москве, первый из которых состоится во вторник, 19 июня, на Исторической сцене Большого театра России, а второй концерт пройдет в среду, 20 июня, в Государственном Кремлевском дворце. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в ГАБТ, объявил ректор Вагановки, народный артист РФ Николай Цискаридзе

"Академия русского балета имени Вагановой — старейшая в нашей стране и одна из лучших профессиональных балетных школ мира, которой в мае исполнилось 280 лет", — напомнил Цискаридзе. Он отметил, что юбилейные мероприятия организованы в Петербурге и в Москве и как бы связали две столицы. «Помощь в организации этих мероприятий оказали фонд Алишера Усманова „Искусство, наука и спорт“, министерство культуры РФ и компания Grishko», — сообщил ректор Вагановки.

Цискаридзе сказал, что в Петербурге концерт в честь юбилея Академии имени Вагановой уже состоялся, он прошел на сцене Мариинского театра. Отвечая на вопрос ТАСС о содержании московской программы, Цискаридзе проинформировал, что «в Москве будет исполнена другая программа».

"Представление в Москве пройдет под знаком двух юбилеев: 280-летия Академии русского балета имени Вагановой и 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа", — уточнил Цискаридзе. По его словам, в программу он включил редко исполняемые фрагменты из балетов Петипа. Так, будут показаны «Розарий» из балета «Пробуждение Флоры», фрагмент из балета «Наяда и Рыбак», а также «Танцы часов» из оперы «Джоконда» в хореографии Петипа.

Важной особенностью программы назвал Цискаридзе и тот факт, что в ней, кроме воспитанников Вагановской академии, примут участие представители зарубежных балетных школ. В их числе — школа балета Академии театра Ла Скала, Датская королевская школа балета, Корейский национальный университет искусств, балетная школа Нового национального театра Токио.