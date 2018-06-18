Почему Фаина Раневская никогда не была замужем

Эта замечательная актриса, в сущности, всегда была «замужем» за театром и несчастлива в личной жизни. Из ее едких афоризмов, касающихся взаимоотношений полов, можно составить отдельную книгу.

Театр и больше ничего

Личная жизнь Фаины Георгиевны (Фанни Гиршевны Фельдман) в основном известна с ее же слов, и это саркастическая биография. В своей книге «Судьба — шлюха», состоящей из разрозненных воспоминаний, Раневская откровенно пишет о своей «нескладности», угловатости. У нее не получалось завязать отношения даже на уровне свиданий — кавалеры выбирали других, а соперницы Фаины были настолько коварны, что даже, случалось, кидались в нее камнями. Фаина Георгиевна с юных лет была влюблена в театр, сцена манила ее и вскоре стала смыслом всей жизни. Будучи статисткой, она однажды «по роли» так влюбилась в главного героя пьесы, что ее едва успокоили после пьесы. Объект обожания Раневской вследствие этого предрек ей большое актерское будущее.

«Вы погуляйте пока»

Фаина Раневская никогда не была хороша собой, и знала это. Более того, по мнению многих биографов актрисы, неуверенность в себе, связанная с внешностью, постоянно преследовала Фаину Георгиевну. В свою личную жизнь она никого не допускала, но, судя по воспоминаниям Раневской, артистка неоднократно, но всякий раз безуспешно, пыталась наладить близкие взаимоотношения с представителями противоположного пола. Однажды она пригласила к себе домой молодого человека, в которого была влюблена, а тот… пришел со своей пассией и… попросил Раневскую какое-то время погулять. Эта любовная трагедия, по воспоминаниям самой Фаины Георгиевны, серьезно задела самолюбие артистки и надолго отбила у нее охоту к флирту с мужчинами.

Была ли она лесбиянкой

Судя по автобиографическим воспоминаниям Фаины Георгиевны и мемуарам людей, близко знавших ее, у Раневской никогда не было серьезных романов с мужчинами и ни с кем она не жила в гражданском браке. Теплые отношения актрисы с представительницами слабого пола породили массу слухов о нетрадиционной ориентации Раневской. Фаина Георгиевна дружила с Ахматовой и Цветаевой, долгие годы она близко общалась с актрисой Павлой Вульф, до конца своих дней Раневская вспоминала о ней с нежностью. Нет никаких документальных подтверждений нетрадиционной ориентации Раневской. Более того, биографы Фаины Георгиевны этот миф убедительно опровергают, в том числе, не без помощи самой актрисы, оставившей после себя массу едких характеристик ситуаций взаимоотношений с мужчинами, свидетельствующих о том, что противоположный пол ей, как женщине, все же не был безразличен. Свое неустройство в личной жизни сама Раневская объясняла дисгармонией: неуживчивая с людьми, острая на язык актриса была одинока, потому что не любила тех, кто за ней ухаживал, а те, кто нравился Фаине Георгиевне, в свою очередь, были равнодушны к ней.

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