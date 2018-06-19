«Утопия» в Театре Наций, феминизм в мультике Pixar и день рождения Цоя. Афиша на неделю

В Театре Наций покажут «Утопию» Марата Гацалова , на российские экраны вышел сиквел «Суперсемейки», а в ЦДХ группа «Виктор» даст концерт в день рождения Цоя. Портал Москва 24 — о самых интересных событиях недели.

"Утопия" в Театре Наций Новый спектакль лауреата «Большой маски» Марата Гацалова по пьесе Михаила Дурненкова . Действие происходит в разорившемся провинциальном кафе, которое зачем-то выкупил бизнесмен из Москвы. Это размышление о феномене 90-х и о том, изменились ли мы с тех пор. Спектакль станет дебютом актера Андрея Соколова в Театре Наций.

Где: Малая сцена Театра Наций Когда: 20-22 июня, 20:00 "Суперсемейка-2″

Профеминистский сиквел мультипликационного блокбастера от Pixar. Миссис Парр оставляет супруга присматривать за детьми и отправляется на борьбу с таинственным злодеем, гипнотизирующим людей через телевизор. Разумеется, все кончится хорошо, но, как всегда у Pixar, на первый план выходит не сюжет, а технологические достижения компьютерной анимации. Фильм получил восторженную критику, а студия решила превратить проект в полноценную франшизу, включающую серию комиксов и компьютерные игры.

Где: Кинотеатры Москвы Когда: с 14 июня

"Эскобар"

Видео: YouTube/ iVideos

Пенелопы Крус. Колумбия еще долго будет разбираться с тем, что натворил наркобарон Пабло Эскобар . Его стараниями картели проникли во все сферы жизни страны: от наркоторговли в трущобах до принятия судьбоносных решений в правительстве. Режиссера Фернандо Леона Де Арано уже успели обвинить в попытке очеловечить образ кровавого Эскобара. Больших наград он вряд ли сыщет, но фильм стоит увидеть хотя бы ради актерского дуэта Хавьера Бардема

Где: Кинотеатры Москвы Когда: с 14 июня

"Анна в тропиках" в «Станиславском»

Видео: YouTube/Электротеатр Станиславский

В 2003 году пьеса Нило Круза принесла своему автору престижнейшую Пулитцеровскую премию. Ее герои — владелец сигарной фабрики, его семья и рабочие. На дворе Великая депрессия, дорогие сигары никому не по карману, а конвейер Форда вытесняет ручной труд. В центре же сюжета находится лектор, которого наняли, чтобы читать неграмотным крутильщикам газеты и книги. Но скоро ему придется сменить профессию, потому что из-за шума станков его уже не будет слышно. Режиссер — Александр Огарев

Где: Электротеатр «Станиславский» Когда: 18-20 июня, 19:00 "Виктор" в ЦДХ Концерт ко дню рождения лидера группы «Кино». «Виктор» — пример успешной трибьют-группы, которая не просто воспроизводит оригинальный материал, но приводит его к актуальным стандартам звучания. Команда впервые выступит в сопровождении симфонического оркестра. Ведущим концерта заявлен музыкальный журналист Артемий Троицкий

Где: Центральный дом художника Когда: 22 июня, 20:00 Лекция «Женские образы в японской литературе эпохи модерна» Японский литературный модерн — удивительное явление переломной эпохи в истории Страны восходящего Солнца. Творческая интеллигенция того времени пыталась примирить традиционный уклад общества с радикальными изменениями, принесенными на острова Европой и США. О роли женщин в этом необычном мире и чудесных женских образах, созданных Акутагавой Рюноскэ, Дзюнъитиро Танидзаки и Нагаи Кафу, расскажет знаток японской литературы Павел Соколов

Где: Библиотека имени Некрасова Когда: 21 июня, 19:30 "Бунин" в «Станиславском»

Видео: YouTube/Электротеатр Станиславский

Спектакль Светланы Прохоровой по рассказам Ивана Бунина из цикла «Темные аллеи». Десять новелл объединены общей темой мучительной влюбленности и грехопадения. Вместе с героями бунинской прозы зритель оказывается в мире расшатанной морали, где размыты границы между добром и злом, пороком и невинностью.

Где: Электротеатр «Станиславский» Когда: 22 июня, 19:00 Сантим в «Плутоне» Илья «Сантим» Малашенков отмечает 50-летие сольным концертом в «Плутоне». Вместе с товарищами по группе «Банда четырех» ему в свое время удалось совершить невероятное: стать любимцем футбольных хулиганов и домашних интеллигентов, сторонников левых и правых политических лагерей. Можно только гадать, что приготовил юбиляр, ведь за годы творчества он успел поработать в грязнейшем панке, эзотерическом неофолке и чувствительном дарквейве.

Где: «Плутон» Когда: 21 июня, 19:00