Чем порадуют 19 июня болельщиков ЧМ-2018

ТАСС , 19 июня. Музыкальные марафоны, выставки, предсказания, танцы и трансляции футбольных матчей — такова программа развлечений, приготовленная на вторник для болельщиков и туристов в городах России, принимающих чемпионат мира по футболу, передают корреспонденты ТАСС.

В Саранске ожидается масштабное шествие колумбийских болельщиков, в Ростове-на-Дону в роли диджея предстанет бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин , в Самаре пройдет футбольный матч между российскими чиновниками и зарубежными болельщиками, а в Екатеринбурге гостям предложат сыграть в футбол в режиме дополненной реальности.

Во вторник в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» пройдет матч между сборными Японии и Колумбии. Как ожидается, его планирует посетить президент ФИФА Джанни Инфантино.

По словам заместителя председателя правительства — министра целевых программ Мордовии Алексея Меркушкина, такого театрализованного шествия, как перед первым матчем в Саранске, на этот раз в городе не будет, но власти региона рассчитывают, что болельщики Колумбии, которых будет более 15 тыс., помогут создать праздничное, карнавальное настроение в городе. «Арт-парада не планируется, зато будет реальное шествие тысяч колумбийских болельщиков», — отметил Меркушкин.

В парке культуры и отдыха им. Пушкина в Саранске начнется концертный марафон — в игровые дни чемпионата на этой площадке будут выступать народные коллективы из разных районов Мордовии.

Матч между сборными Японии и Колумбии болельщики смогут посмотреть также на фан-фесте, где с 13:30 можно будет оценить культурную программу японских артистов.

В 17:00 ожидается выступление кавер-группы «Апрель», а в 20:00 — группы «Мальбэк и Сюзанна».

В гости к козе Забияке

В Самаре во вторник сразятся в футбол команды чиновников местного правительства и австралийских болельщиков. С инициативой проведения такой игры выступили зарубежные гости. Игра пройдет на одном из старейших стадионов города «Волга». Вход на стадион свободный для всех желающих.

Также во вторник в Самарском зоопарке можно будет присутствовать на очередной церемонии предсказания итогов предстоящей игры. Оракул Самары коза Забияка должна предсказать победителя матча Дания — Австралия, который пройдет 21 июня на стадионе «Самара Арена».

На площадке фан-феста в Казани во вторник пройдет вокально-хореографическая концертная программа «Вперед, Казань, Татарстан, Россия!». Перед любителями футбола и музыки выступят республиканский патриотический ансамбль «Родина», Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, театр русской песни «Ворожея», шоу-театр «Шарм».

Перед началом матча Польша — Сенегал на сцене выступит кавер-группа «Федор Шукшин», в которую входят участники из двух российских республик — Татарстана и Башкирии. До трансляции матча Россия — Египет публику будут разогревать музыканты из рок-группы «Мураками», которая известна многим за пределами Татарстана. Символично, что перед самим матчем участники группы исполнят песню под названием «Побеждай».

Настольный футбол

Соревнования по кикеру — настольному футболу — организуют в фан-зоне чемпионата мира по футболу в Калининграде. Между прямыми трансляциями матчей Колумбия — Япония, Польша — Сенегал состоятся выступления калининградских диджеев и группы «Громче».

Хедлайнером вечера станет Swanky Tunes — российская группа, состоящей из трех диджеев. «Титулованное трио будет радовать зрителей самыми известными хитами и новыми релизами, а их электро-хаус музыка заставит танцевать каждого гостя площадки Фестиваля болельщиков в Калининграде», — уточнили в пресс-службе АНО «Дирекция Калининград 2018».

Фестиваль уличного искусства

Фестиваль уличного искусства «Место» проходит в Нижнем Новгороде. В нем принимают участие более 20 уличных художников со всей России. Чтобы познакомиться с их работами, нужно просто погулять по старым улицам центральной части города: Большой Покровской, Ильинской, Алексеевской.

Целью фестиваля, по словам организаторов, является привлечение внимание общественности к старинным деревянным строениям, которых в городе с каждым годом становится все меньше, но они представляют достаточно большую культурную ценность.

В Ростове-на-Дону 19 июня — предматчевый день, поэтому основные активности будут проходить на территории фестиваля болельщиков. На фан-фест могут попасть все желающие. Во вторник для гостей Ростова-на-Дону будет играть DJ Руслан Нигматуллин — бывший вратарь сборной России по футболу и участник чемпионата мира 2002 года.

В Волгограде 19 июня свои двери для гостей спортивного праздника распахнет выставочный зал музея изобразительных искусств, где пройдет мастер-класс «Русский мяч», на котором любой желающий сможет изготовить сам себе на память сувенир о посещении Волгограда и чемпионата мира по футболу, сообщили в комитете культуры Волгоградской области.

Балетная труппа «Царицынской оперы» представит классику — балет «Лебединое озеро». А на фан-фесте вечером состоится концерт ансамбля «Фолк-Экспресс».

Просьба приготовить дождевики

Екатеринбург во вторник будет встречать команду сборной Перу, которая 21 июня сыграет на «Екатеринбург Арене» с Францией. В город уже начали прилетать болельщики обеих стран, им уральские синоптики порекомендовали обзавестись дождевиками.

Во вторник в фан-зоне они смогут увидеть выступление Уральского народного хора. «Мы покажем колорит Урала, проведем большой хоровод и на сцене, и со зрителями, чтобы они тоже закружились в танце. Песни будут о России, об Урале, будут плясовые колоритные произведения. В завершение выйдут ходулисты, будет воссоздана атмосфера ярмарки», — рассказал ТАСС худрук коллектива Николай Зайцев

В этот же день в городе пройдет «Футбольная ночь музеев». Более 20 площадок до полуночи будут принимать болельщиков, откроют им свои фонды, представят проекты. Так, мультимедийный парк «Россия — моя история» предлагает поиграть в любимую игру в режиме дополненной реальности. Музей истории города проведет экскурсии «Небесный код Екатеринбурга» на русском и английском языках, откроет пространство для новой игры «Битва тренеров» и покажет фотохронику становления футбола в Екатеринбурге.

Трио басов-профундо

Санкт-Петербург порадует гостей чемпионата классической музыкой. На сцене Мариинского театра в рамках XXVI Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» состоится петербургская премьера сочинения Родиона Щедрина «Балалаечка-минорочка». Солисты и симфонический оркестр театра под управлением Валерия Гергиева исполнят также романс композитора «Таня-Катя», произведения Клода Дебюсси и Яна Сибелиуса