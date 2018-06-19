Ушёл из жизни легендарный хабаровский актер Валерий Хозяйчев

Не стало легендарного актёра Хабаровского краевого музыкального театра, народного артиста России Валерия Хозяйчева . В мае ему исполнилось 72 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На сцене музыкального театра Хозяйчев служил с 1965 года. И все это время артист покорял публику своей искренностью, пластикой, полетной легкостью движений, продуманностью каждой детали образов. Он был великолепен и ни на кого не похож. Профессионально танцевал балет, степ, народный танец, чечетку. По словам коллег, Хозяйчев не боялся прибегать к рискованным приемам и трюкам, использовал смелые, острые, гротесковые средства выразительности.

— Валера был потрясающим артистом и одной из лучших страниц нашего театра, — считает заслуженная артистка России Людмила Блок. — Я дружила с ним 40 лет. По жизни Хозяйчев бывает такой вредный и капризный — это просто тихий ужас! Но когда он твой партнёр на сцене, просто улетаешь. Не могу поверить, что его больше нет…

Театром Валерий был увлечен с детства. Ходил во Дворец пионеров, танцевал, читал. Но тогда даже не подозревал, что жизнь свою свяжет с искусством. Тем более родители были далеки от этого. Семья многодетная — восемь детей. Какой там театр?

— Жили мы во Владивостоке, — вспоминал потом Валерий Михайлович. — Когда оканчивал школу, к нам на гастроли приехал театр музкомедии из Хабаровска. Вот тогда впервые в жизни и попал в театр, окунувшись в атмосферу этого праздника, и подумал: вот бы мне здесь работать! И поехал поступать в театральное училище в Хабаровск, где выпускались артисты оперетты.

В музкомедию Хозяйчев попал стремительно, еще будучи второкурсником, в балет. Но потом выяснилось, что совмещать занятия у балетного станка с учебой довольно сложно. И тогда Хозяйчева перевели в хор. Пел он, видимо, уже тогда неплохо. Не случайно по окончании училища из всех студентов, подрабатывавших в хоре, в театре предложили остаться только Валерию. А вскоре Хозяйчева забрали в армию. Впрочем, реально послужил только год (в полку связи в Магдагачи, что в Амурской области), а потом его перевели в ансамбль Краснознаменного Дальневосточного округа.

— Мне в ансамбле предложили на выбор: быть ведущим, петь в хоре или танцевать, — рассказывал Валерий Хозяйчев. — Выбрал в итоге танцы.

Потом он вернулся в родной театр и вскоре сыграл матроса Севку Мамыкина в своем первом спектакле «Полярная звезда». Далее роли пошли одна за другой.

— Считаю, самые сильные спектакли были в ту пору, когда главным режиссером являлся Юлий Гриншпун, — говорил Хозяйчев. — Из самых любимых — «Жирофле-Жирофля». Спектакль великолепный, вся пьеса в стихах. Я играл губернатора. Также памятен его спектакль «Женихи». Кстати, если бы меня спросили, кого считаю своими театральными учителями, то ответил бы так: «Гримма и Гриншпуна».

На сцене Хозяйчев многими воспринимается, как балагур, весельчак и вообще мягкий человек. А какой он был в жизни?

— На самом деле я достаточно вспыльчивый и нервный человек, — говорил о себе артист. — Вообще холерик. С мягкостью, интеллигентностью, без вспыльчивости, мне, наверное, было бы работать нелегко.

Прощайте, Валерий Михайлович. Нам вас будет не хватать.