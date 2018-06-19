Для театралов. В Новосибирске обновили известную пьесу иркутского классика

«Первая любовь — это не первая и не последняя. Это та любовь, в которую мы больше всего вложили самих себя, душу, когда душа у нас ещё была».

Эту цитату статусы соцсетей глумливо приписывают лидеру группы «Ленинград». При том что на самом деле эта строчка из записных книжек советского драматурга Александра Вампилова . И сообщает она о главной теме пьесы «Утиная охота».

Зилов и его воображаемые друзья

Летом прошлого года Россия праздновала 80 лет со дня рождения весёлого писателя Александра Вампилова, который прославился мрачной пьесой «Утиная охота» и умер молодым — в 35 лет утонул в Байкале, спасая друга.

Тексты «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота» уже давно в списке обязательных к прочтению для каждого интеллигентного человека. А ведь когда-то на «Утиную охоту» писали доносы в ЦК КПСС : автора обвиняли в клевете работники действительно существовавшего в Иркутске Бюро технической информации, где происходит действие пьесы. Зато теперь произведения Вампилова — на сценах по всему миру. А «Утиная охота», премьерой которой завершился театральный сезон в Новосибирске, — в топе самых любимых пьес современных режиссёров. Правда, до последнего времени подход к её постановке отличался некоторой однообразностью: главный герой часто выглядел таким немного нервным, скучающим ловеласом, мучающимся от кризиса среднего возраста и отсутствия смысла жизни.

Главный режиссёр театра имени В. Ф. Комиссаржевской, друг Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева Александр Баргман тоже не обошёл вниманием текст сибирского драматурга. По его словам, пьеса, которая написана в 1968 году, не связана с конкретным контекстом советского времени — она давно уже не временная, а классическая: в какой-то степени грустная притча о человеке, который пытается обрести себя. Это не первый случай, когда НГДТ обращается к истории Зилова и его воображаемых друзей: в 1996 году Сергей Афанасьев уже ставил «Утиную охоту». А Зилова тогда играл бывший актёр НГДТ под руководством Сергея Афанасьева Николай Соловьёв , который сейчас служит в питерском театре «На Литейном».

«Я очень любил наш спектакль и считал его очень достойным, — вспоминает Николай Соловьёв. — Но до Баргмановской постановки лучшей «Утиной охоты» я не видел — ни в кино, ни где-то в театре, хотя я смотрел штук семь интерпретаций точно. То, что сделал Александр Баргман вместе с актёром НГДТ Андреем Яковлевым , который играет главного героя, — это раскрытая какими-то другими красками та же самая тема. И главное: очень точно угадан авторский смысл — нащупаны какие-то новые личные болевые точки».

Смешной злодей

Классический «нарцисс» Виктор Зилов в интерпретации НГДТ высвечивается особенным образом: из обычного негодяя, играющего женщинами, главный персонаж вдруг превращается в человека рефлексирующего и кающегося. Герой Андрея Яковлева скорее вызывает жалость и сочувствие — главным образом, потому что в этом «негодяе» зритель угадывает самого себя. Впрочем, как и в его «друзьях»: Александр Баргман, кажется, впервые очеловечивает «порочное» общество и заставляет задуматься: может быть, все эти карикатуры на людей существуют только лишь в похмельной голове самого главного героя?

Председатель секции критики Новосибирского отделения Союза театральных деятелей России Валерия Лендова считает, что в этом году на сибирскую сцену выходят какие-то новые, не характерные для современного театра темы. И в частности, эти темы объединяют главные премьеры этого сезона — «Sociopath / Гамлет» театра «Старый дом» и «Утиную охоту» НГДТ.

«Хочу поздравить театр со значимой премьерой: их в этом году не так уж много, — говорит Валерия Лендова. — И приятно, что у этих двух спектаклей есть общая тема: чувствуется сдвиг в каком-то глобальном чернушном отрицании, которое стало, к сожалению, частым гостем на современной сцене. Важно, что появляются вопросы, которые возникают не к социуму, а к личности: где его душа, что он может, за что он отвечает на самом деле. При этом на сцене нет никакой лакировки, никакого дешёвого оптимизма. Зато есть, мне кажется, очень верный и очень обнадёживающий взгляд на вещи — что всё меняется в мире, но при этом человеку самому нужно пробиваться к какому-то верхнему ряду понятий — Абсолюту, вертикали, может быть, Богу — без которого он жить, увы, не сможет».

Александр Вампилов родился 19 августа 1937 года в сибирском селе Кутулик (Иркутская область, РСФСР, СССР) в семье учителя. Окончил филологический факультет Иркутского университета. В 1958 году в университетской газете под псевдонимом А. Санин был впервые опубликован рассказ «Стечение обстоятельств». Работал в иркутской газете «Советская молодёжь» корреспондентом (по заданию редакции писал очерки).

В 1963–1965 годах Вампилов учится в Москве на Высших литературных курсах при Литературном институте им. Горького. Все пьесы Вампилова были поставлены.17 августа 1972 года Александр Вампилов трагически погиб. Похоронен в Иркутске.