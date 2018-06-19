Кто родился 19 июня 

Алексей Владимирович Ситников (47 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Возглавлял ООО «Тепличный комбинат „Высоковский“. Избирался депутатом Костромской областной думы, где занимал посты заместителя, первого заместителя председателя областного парламента.
А ещё в этот день родились:
Бидхья Бхандари, президент Непала. Возглавляла департамент по делам женщин во Всеобщей федерации профсоюзов, а также Всенепальскую ассоциацию женщин. Была министром здравоохранения и народонаселения, министром обороны страны. Входила в состав Учредительного собрания (парламент). В 2015 году одержала победу на выборах главы Непала, став первой женщиной-президентом и верховным главнокомандующим Федеральной Демократической Республики Непал.
Наталья Игоревна Селезнёва, актриса театра и кино. Народная артистка РФ. На театральную сцену актриса впервые вышла в 6 лет, сыграв в спектакле Театра Советской Армии „30 сребреников“. В 8 лет состоялся её дебют в кино в фильме „Алеша Птицын вырабатывает характер“.
После окончания Театрального училища имени Бориса Щукина была принята в труппу Московского академического театра сатиры, где работает до сих пор. Она была занята в таких спектаклях, как „Горе от ума“, „Родненькие мои“, „Таблетку под язык“, „Клоп“, „Неаполь — город миллионеров“ и других постановках.
Широкую известность принесла актрисе роль в картине Леонида Гайдая „Операция „Ы“ и другие приключения Шурика“. Всего Наталья Селезнёва снялась в более 40 картинах. Это такие любимые зрителями фильмы, как „Иван Васильевич меняет профессию“, „Не может быть!“, „Тема“, „По улице комод возили“, „Берегите мужчин“ и другие.
Сергей Михайлович Макаров (60 лет), хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР. Выступал за челябинский хоккейный клуб „Трактор“, московский ЦСКА и сборную СССР. В 1980-е годы был капитаном ЦСКА и сборной СССР.
Сергей Макаров — рекордсмен среди отечественных хоккеистов по общему количеству заброшенных шайб в официальных матчах за команды и сборные СССР (322 гола и 388 результативных передач).
Является чемпионом Олимпийских игр 1984 и 1988 годов, серебряным призером Игр-1980. Восьмикратный чемпион мира, 10-кратный чемпион Европы и 13-кратный чемпион СССР (1977-1989).
В 1989-1993 годах Сергей Макаров играл в НХЛ, выступал за „Калгари Флэймз“, „Сан-Хосе Шаркс“ и „Даллас Старз“.
В 2016 году Сергей Макаров стал седьмым российским хоккеистом, введенным в Зал славы хоккея в Торонто.
Владимир Владимирович Кунин (1927-2011), писатель и сценарист. Настоящая фамилия — Фейнберг. Его литературная карьера началась с публикаций в журнале „Советский цирк“. В 1966 году вышла первая книга писателя — „Настоящие мужчины“.
Широкую известность и признание среди читателей получили его повести „Иванов и Рабинович, или Ай гоу ту Хайфа!“, „Хроника пикирующего бомбардировщика“; романы „Мика и Альфред“, „Ночь с ангелом“; серия книг про приключения питерского кота Мартына и др. Его книги переведены на 17 языков, издаются в 23 странах мира.
По сценариям Владимира Кунина снято около 30 картин, в том числе „Ты иногда вспоминай“ Павла Чухрая, „Чокнутые“ Аллы Суриковой, „Интердевочка“ Петра Тодоровского, „Сволочи“ Александра Атанесяна и др.
Василь Владимирович Быков (1924-2003), писатель. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Втором и Третьем Украинских фронтах. Первые рассказы писателя были опубликованы в конце 1940-х годов.
Известность Василю Быкову пришла после выхода в свет в 1962 году повести „Третья ракета“.
Его перу принадлежат повести „Альпийская баллада“ „Мертвым не больно“, „Круглянский мост“, „Обелиск“, „Его батальон“, „Знак беды“ и др. Произведения писателя переведены более чем на 50 языков мира. Многие из них были экранизированы: „Волчья стая“, „Дожить до рассвета“, „Обелиск“ и другие.