Кто родился 19 июня

А ещё в этот день родились:

Бидхья Бхандари, президент Непала. Возглавляла департамент по делам женщин во Всеобщей федерации профсоюзов, а также Всенепальскую ассоциацию женщин. Была министром здравоохранения и народонаселения, министром обороны страны. Входила в состав Учредительного собрания (парламент). В 2015 году одержала победу на выборах главы Непала, став первой женщиной-президентом и верховным главнокомандующим Федеральной Демократической Республики Непал.

Наталья Игоревна Селезнёва , актриса театра и кино. Народная артистка РФ. На театральную сцену актриса впервые вышла в 6 лет, сыграв в спектакле Театра Советской Армии „30 сребреников“. В 8 лет состоялся её дебют в кино в фильме „Алеша Птицын вырабатывает характер“.

После окончания Театрального училища имени Бориса Щукина была принята в труппу Московского академического театра сатиры, где работает до сих пор. Она была занята в таких спектаклях, как „Горе от ума“, „Родненькие мои“, „Таблетку под язык“, „Клоп“, „Неаполь — город миллионеров“ и других постановках.

Широкую известность принесла актрисе роль в картине Леонида Гайдая „Операция „Ы“ и другие приключения Шурика“. Всего Наталья Селезнёва снялась в более 40 картинах. Это такие любимые зрителями фильмы, как „Иван Васильевич меняет профессию“, „Не может быть!“, „Тема“, „По улице комод возили“, „Берегите мужчин“ и другие.

Сергей Михайлович Макаров (60 лет), хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР. Выступал за челябинский хоккейный клуб „Трактор“, московский ЦСКА и сборную СССР. В 1980-е годы был капитаном ЦСКА и сборной СССР.

Сергей Макаров — рекордсмен среди отечественных хоккеистов по общему количеству заброшенных шайб в официальных матчах за команды и сборные СССР (322 гола и 388 результативных передач).

Является чемпионом Олимпийских игр 1984 и 1988 годов, серебряным призером Игр-1980. Восьмикратный чемпион мира, 10-кратный чемпион Европы и 13-кратный чемпион СССР (1977-1989).

В 1989-1993 годах Сергей Макаров играл в НХЛ, выступал за „Калгари Флэймз“, „Сан-Хосе Шаркс“ и „Даллас Старз“.

В 2016 году Сергей Макаров стал седьмым российским хоккеистом, введенным в Зал славы хоккея в Торонто.

Владимир Владимирович Кунин (1927-2011), писатель и сценарист. Настоящая фамилия — Фейнберг. Его литературная карьера началась с публикаций в журнале „Советский цирк“. В 1966 году вышла первая книга писателя — „Настоящие мужчины“.

Широкую известность и признание среди читателей получили его повести „Иванов и Рабинович, или Ай гоу ту Хайфа!“, „Хроника пикирующего бомбардировщика“; романы „Мика и Альфред“, „Ночь с ангелом“; серия книг про приключения питерского кота Мартына и др. Его книги переведены на 17 языков, издаются в 23 странах мира.

Василь Владимирович Быков (1924-2003), писатель. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Втором и Третьем Украинских фронтах. Первые рассказы писателя были опубликованы в конце 1940-х годов.

Известность Василю Быкову пришла после выхода в свет в 1962 году повести „Третья ракета“.

Его перу принадлежат повести „Альпийская баллада“ „Мертвым не больно“, „Круглянский мост“, „Обелиск“, „Его батальон“, „Знак беды“ и др. Произведения писателя переведены более чем на 50 языков мира. Многие из них были экранизированы: „Волчья стая“, „Дожить до рассвета“, „Обелиск“ и другие.