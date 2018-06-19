Вдова продюсера «Комбинации» вышла замуж за друга Табакова

Как известно, создателем группы «Комбинация» был Александр Шишинин. Гуляя по улице он встретил первую солистку коллективна Татьяну Иванову . Второй солисткой могла стать певица Валерия , которая тогда еще была Аллой Перфиловой, но она отказалась. В итоге на это место позвали Лену Левочкину. Создатель группы много вкладывал в этот проект, но он трагически погиб в 1993 году. Мало кто знает, что у него осталась жена Наташа Шишинина и дочь Вика.

Одно время Александр жил с Анжелой Бродовой. «Это была натуральная ведьма, переходившая от одних музыкантов к другим и в итоге зарезанная кем-то в Норильске. Она не давала Шишинину спокойно жить. На гастролях ходила налево и дралась с Аленой Апиной», — рассказал друг продюсера Андрей Цепов. По этой причине создатель группы не мог найти время, чтобы зарегистрировать «Комбинацию», как бренд. В 1985 году он женился Наташе, а через год у них появилась дочь. Шишинин мало времени проводил с семьей, поэтому уже через несколько лет их семейная жизнь стала переживать кризис. Супруги перестали жить вместе. Однако Наташа так с ним и не развелась, поэтому стала его наследницей, когда продюсера убили.