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Вдова продюсера «Комбинации» вышла замуж за друга Табакова
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Вдова продюсера «Комбинации» вышла замуж за друга Табакова 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как известно, создателем группы «Комбинация» был Александр Шишинин. Гуляя по улице он встретил первую солистку коллективна Татьяну Иванову. Второй солисткой могла стать певица Валерия, которая тогда еще была Аллой Перфиловой, но она отказалась. В итоге на это место позвали Лену Левочкину. Создатель группы много вкладывал в этот проект, но он трагически погиб в 1993 году. Мало кто знает, что у него осталась жена Наташа Шишинина и дочь Вика.
Одно время Александр жил с Анжелой Бродовой. «Это была натуральная ведьма, переходившая от одних музыкантов к другим и в итоге зарезанная кем-то в Норильске. Она не давала Шишинину спокойно жить. На гастролях ходила налево и дралась с Аленой Апиной», — рассказал друг продюсера Андрей Цепов. По этой причине создатель группы не мог найти время, чтобы зарегистрировать «Комбинацию», как бренд. В 1985 году он женился Наташе, а через год у них появилась дочь. Шишинин мало времени проводил с семьей, поэтому уже через несколько лет их семейная жизнь стала переживать кризис. Супруги перестали жить вместе. Однако Наташа так с ним и не развелась, поэтому стала его наследницей, когда продюсера убили.
Сестры: Виктория Шишинина и Ульяна Кравец. / фото: Facebook.com  Журналисты выяснили, как сложилась судьба вдовы. Оказалось, что позже она вышла замуж за лучшего друга Олега Табакова Юрия Кравца. Сначала он возглавлял саратовский Театр драмы, а потом переехал в Москву и возглавил театральную школу Табакова. Сейчас в МХТ он исполняет обязанности директора, а также выступает, как актер и режиссер. Юрий и Наташа воспитали дочь Ульяну Кравец. В прошлом году она окончила школу Табакова и теперь служит в театре МХТ, сообщает EG.ru.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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