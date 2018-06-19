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Обратная сторона Кабана: стеклянного куба у театра еще нет
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Обратная сторона Кабана: стеклянного куба у театра еще нет 

Казанский Портал 2 часа назад
Фото: Казанский Портал
Пару дней назад в Казани открыли очередную прекрасную набережную — на этот раз у озера Кабан. Правда, только с одной стороны, недалеко от «Алтына». Обещанного стеклянного куба и смотровых площадок рядом с театром Камала мы так и не увидели.
Театр Камала должны были полностью обновить. Правда, сразу сказали, что крышу трогать не будут — это неприлично. Зато внутри должны были появиться новые репетиционные залы. Ничего такого артисты не видели. Вокруг здания тоже все по-прежнему. Все та же красивая и звенящая пустота.
Рядом с парковкой театра должна была появиться одноэтажная постройка, видимо для кафе. Капитан Очевидность сообщил: ее нет. Единственная постройка с той стороны — одинокое кафе «Тюбетей». Любоваться нечем, зато можно поесть. Рядом с фонтанами тоже ничего нового.
Несуществующие постройки должны были притягивать казанцев и туристов смотровыми площадками. С них было бы хорошо видно новую набережную Кабана, но нет. Наверное, это минимализм.
Можно подумать, что стеклянный двухэтажный куб за театром просто не видно, потому что он стеклянный. Это не так. Его там тоже нет. В этом «невидимом» здании планировали открыть кафе. Единственная постройка за театром — какая-то будка. На кафе она точно не похоже. Неожиданно, но пирсов за театром Камала тоже не прибавилось. Вместо одного пирса там должно было появиться несколько. Видимо, все тот же минимализм.
Ненавязчивый намек на реконструкцию все же есть. За театром открылась просторная прогулочная зона у воды. Хорошая погода и вид на ту сторону набережной сделает прогулку вдвойне приятной. Масштабная реконструкция все-таки будет. В театре надеются, что в этом году.
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