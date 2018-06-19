Из любви и палок: в сквере возле оперного театра начали сооружать сердце из веток

В Новосибирске начался Второй всероссийский фестиваль «Лэнд-Арт Сибири»: больше двух десятков флористов украшают сквер возле оперного театра композициями из веток.

«Горожане могут, конечно же, приходить и наблюдать, как создаются эти композиции. Потихоньку вырисовываются, появляются такие объекты, как киноплёнка, например, такие стилизованные нотки, крылья.

Кроме того, жителей, которые будут выходить из станции метро и заходить в сквер, будет встречать сердце, которое будет символизировать центр города»,

— рассказал корреспонденту НГС организатор мероприятия — директор Школы новой флористики Вадим Казанский.

По его словам, фестиваль проводится при поддержке мэрии Новосибирска. В этом году его темой стали культура и искусство.

«В фестивале принимают участие 12 команд по два человека. Они приехали из разных городов нашей страны, поскольку фестиваль всероссийский. Есть люди из Новокузнецка, Томска, Москвы, Владимира, также из Барнаула, Читы, [Чебоксар]. Кроме российских представителей есть люди из Казахстана и из Литвы», — сообщил Вадим Казанский.

Для создания арт-объектов флористы используют природные материалы. «Это ветки, которые были спилены не специально для этого фестиваля. Мы их собираем по городу в тех местах, где идёт санитарная рубка старых, ветхих деревьев, поэтому ничего это не сжигается, а идёт как раз на такой вот эко-дизайн», — пояснил организатор фестиваля.

Как уточнил Вадим Казанский, фестиваль начался 18 июня. В течение этой недели команды соорудят в сквере у оперного театра 12 арт-объектов из веток, проведут онлайн-голосование и выберут победителей. Имена победителей станут известны к концу недели — их объявят 24 июня во время празднования Дня города на площади Ленина.

Фестиваль «Лэнд-арт Сибири» проходит в Новосибирске во второй раз. В прошлом году команды из разных городов страны создали в сквере у оперного театра 10 интересных композиций из веток, с которыми теперь не упускали возможности сфотографироваться прогуливающиеся горожане.