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Из любви и палок: в сквере возле оперного театра начали сооружать сердце из веток
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Из любви и палок: в сквере возле оперного театра начали сооружать сердце из веток 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске начался Второй всероссийский фестиваль «Лэнд-Арт Сибири»: больше двух десятков флористов украшают сквер возле оперного театра композициями из веток.
«Горожане могут, конечно же, приходить и наблюдать, как создаются эти композиции. Потихоньку вырисовываются, появляются такие объекты, как киноплёнка, например, такие стилизованные нотки, крылья.
Кроме того, жителей, которые будут выходить из станции метро и заходить в сквер, будет встречать сердце, которое будет символизировать центр города»,
— рассказал корреспонденту НГС организатор мероприятия — директор Школы новой флористики Вадим Казанский.
По его словам, фестиваль проводится при поддержке мэрии Новосибирска. В этом году его темой стали культура и искусство.
«В фестивале принимают участие 12 команд по два человека. Они приехали из разных городов нашей страны, поскольку фестиваль всероссийский. Есть люди из Новокузнецка, Томска, Москвы, Владимира, также из Барнаула, Читы, [Чебоксар]. Кроме российских представителей есть люди из Казахстана и из Литвы», — сообщил Вадим Казанский.
Для создания арт-объектов флористы используют природные материалы. «Это ветки, которые были спилены не специально для этого фестиваля. Мы их собираем по городу в тех местах, где идёт санитарная рубка старых, ветхих деревьев, поэтому ничего это не сжигается, а идёт как раз на такой вот эко-дизайн», — пояснил организатор фестиваля.
Как уточнил Вадим Казанский, фестиваль начался 18 июня. В течение этой недели команды соорудят в сквере у оперного театра 12 арт-объектов из веток, проведут онлайн-голосование и выберут победителей. Имена победителей станут известны к концу недели — их объявят 24 июня во время празднования Дня города на площади Ленина.
Фестиваль «Лэнд-арт Сибири» проходит в Новосибирске во второй раз. В прошлом году команды из разных городов страны создали в сквере у оперного театра 10 интересных композиций из веток, с которыми теперь не упускали возможности сфотографироваться прогуливающиеся горожане.
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