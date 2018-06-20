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Вологжане попали под «пластилиновый дождь»
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Вологжане попали под «пластилиновый дождь» 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Ярким выступлением стало шоу самарского театра «Пластилиновый дождь» на церемонии открытия XIV Международного театрального фестиваля «Голоса истории». Она состоялась накануне вечером на Кремлевской площади в Вологде.
И сама церемония стала театральным действом. По Кремлевской площади, где собрались зрители, парадным шествием прошли представители всех театров — участников культурного события. Сопровождали артистов вологодский оркестр «Классик модерн-бенд» и ансамбль барабанщиц ВИПЭ.
«Каждый раз фестиваль это что-то новое: постановки, встречи, друзья. И, конечно, фестиваль остается верен своим традициям: освоением театралами историко-архитектурной среды. Наши площадки в Вологодского кремля и Кирилло-Белозерского музея-заповедника с большой радостью принимают участников из 11 городов России. Новая страничка фестиваля — участие кукольных театров, безусловно, станет очень интересной и завоюет внимание своих зрителей», — отметил Олег Васильев.
Вечером на площади выступили музыканты и артисты. Удивлял самарский театр «Пластилиновый дождь». Необычные образы артистов на ходулях запомнились и взрослым, и детям.
«Я хожу на все массовые городские мероприятия, и, конечно же, на «Голоса истории». Я вообще люблю и театр, и оперу. Последняя постановка, на которой я была, — это «Дон Паскуале» в Ласкале. И на вологодском фестивале надеюсь посмотреть спектакли. Уже купила билет на постановку по произведению Виктора Астафьева «Веселый солдат»», — поделилась впечатлениями зрительница Ольга Лепшина.
Первые спектакли фестиваля прошли также вечером 19 июня, на закрытых и открытых площадках. В Консисторском дворике Вологодского кремля свою постановку «Царь Федор Иоаннович» представил Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова. В Вологодском драмтеатре состоялся показ спектакля «Веселый солдат» Московского губернского театра с участием заслуженного артиста РФ Бориса Галкина. В театре кукол «Теремок» вологжане и гости фестиваля увидели кукольную оперу «Дон Жуан» в исполнении артистов Вологодского театра кукол «Теремок». Сегодня зрителей ждут сразу пять спектаклей.
Вологда.рф: последние новости
18 июня в Вологде простятся с заслуженной артисткой России Любовью Филипповой Заслуженный артист РФ Борис Галкин рассказал о работе над постановкой, которую покажут в Вологде на «Голосах истории» Парковать машины сегодня нельзя на участке ул. Ленинградской в центре города
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