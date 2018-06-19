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Более 25 любительских театров выступят на фестивале в Михайловском
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Более 25 любительских театров выступят на фестивале в Михайловском 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
14-й фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты» пройдет с 20 по 22 июня на территории музейного комплекса «Пушкинская деревня» музея-заповедника «Михайловское». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Как сообщили в Государственном комитете Псковской области по культуре, фестиваль призван показать самобытность и красоту русского языка, содействовать сохранению нашего богатого культурного наследия.
В этом году свои работы представят более 25 любительских театров и фольклорных коллективов из 16 районов Псковской области и города Пскова. Участниками фестиваля также станут творческие коллективы Дома культуры национальных обществ из Резекне (Латвия).
В трехдневную афишу фестиваля вошли 27 мероприятий. Это спектакли, представления, фольклорные программы и выступления самодеятельных артистов. Традиционный фестиваль познакомит зрителей с литературным наследием А. С. Пушкина, русских классиков, работами современных драматургов и писателей, а также с сельскими традициями и обрядами.
Напомним, названием фестиваля «Затея сельской остроты» послужила строка из «Евгения Онегина», деревенские главы которого Александр Сергеевич Пушкин писал в Михайловской ссылке.
Организатор мероприятия — Псковский областной центр народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».
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