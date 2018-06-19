Театр как психоаналитик: личная библиотека Екатерины Дубакиной

В карьере Екатерины Дубакиной недавно произошел важный поворот: молодая актриса дебютировала как режиссер с постановкой «Самоубийцы» по пьесе Николая Эрдмана , в которой, к слову, блестяще сыграла роль тещи главного героя Серафимы Ильиничны. Премьера состоялась в начале апреля на сцене Театра на Малой Бронной, где Екатерина Дубакина служит последние восемь лет.

Сегодня в ней сложно узнать Машу Шаталину из ситкома «Моя прекрасная няня», в роли которой актриса впервые появилась на экране. Сейчас она Хлоя из «Аркадии» по пьесе Стоппарда, Мариана из мольеровского «Тартюфа», сестра Мария и Лиза из «Сирано де Бержерака» по Ростану.

Дубакина считает, что актеру важно понимать не только других, но и себя, поэтому в ее личной библиотеке преобладают работы исследователей психологии.

— Литература, которую я предпочитаю, так или иначе связана с моей профессией, — говорит Екатерина Дубакина. — Книги должны вдохновлять меня, поддерживать в работе. Я большая любительница книг по психоанализу и психиатрии. В этой сфере я работать не мечтала — понимала, что для нее нужен другой тип личности. Но можно сказать, что у театра похожая функция. Это кабинет психотерапевта, только немного в других декорациях.

Я люблю наблюдать за людьми, мне всегда интересно, что сказал человек, с какой интонацией, как посмотрел, оделся и так далее. Мне интересно разбираться и понимать, почему все такие разные, с чем это связано.

Конечно, художественную литературу тоже нужно читать, но иногда, когда тяжело или накатывает паника, нужно действенное «лекарство» — и хочется прочесть то, что может помочь прямо сейчас.

Джозеф Кэмпбелл «Тысячеликий герой»

«Тысячеликого героя» мне подарила на день рождения подруга, которая отлично знает, какие книги я люблю. Джозеф Кэмпбелл — антрополог, исследователь мифологии. Он вывел теорию мономифа — то, по каким законам строятся главные человеческие истории. Он много говорит о героях, а герой — это каждый из нас, когда сталкивается с разного рода драматическими событиями в жизни. Но они толкают нас на перерождение, и через него человек получает истинного себя. А это значит, что вырастают шансы стать по-настоящему счастливым.

Эта книга, можно сказать, хрестоматия для сценаристов, да и вообще для творческих людей — я советую ее прочесть. Мне было приятно в нее вчитываться, несмотря на то что она написана достаточно сложным языком. У меня многие даже спрашивали: «Как ты ее читаешь?» Но это одна из немногих книг, к которым я готова возвращаться.

Кстати, режиссер Джордж Лукас создал свои «Звездные войны» именно после прочтения «Тысячеликого героя».

Эрик Берн «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры»

Книга Эрика Берна — ключ к пониманию человеческой психологии, она написана просто и доступно. Совсем необязательно иметь диплом психологического факультета, чтобы понять, что хотел сказать автор.

Эта книга о том, в какие игры (в основном деструктивные) играют люди, сами того не осознавая, но получая определенный выигрыш. Берн, например, говорит, что алкоголизм и наркомания — игры. Обвинять кого-то в своих неудачах или ставить человека в неловкое положение — тоже.

«Дао жизни» Ирины Хакамады я прочла недавно и очень быстро. Когда книгу написал человек, который тебя восхищает, вдохновляет, — это вдвойне хорошо.

Когда-то я размышляла вот над чем: есть мужские профессии, есть женские. Я всю жизнь считала, что актерство — это женское, режиссура — мужское. И нужно ли женщинам заниматься мужскими профессиями? Теперь я понимаю, что это был какой-то мой комплекс, потому что на самом деле я думала неверно. Конечно, я понимала, что женщины более многозадачны, а у мужчин тоннельное видение. Но женщинам необязательно доказывать что-то в мужском мире, они могут более умно и тихо себя вести — и выиграть от этого. Главное — им не нужно стараться быть мужчинами, иначе проиграют. Нужно уважать свою природу, себя, ну и конечно, мужчин.

Еще Ирина рассказывает, как отдыхать и расслабляться, о том, что счастье не в количестве денег, а в том, сколько удовольствия тебе приносит то, что ты делаешь. Мужчинам тоже будет полезно и интересно об этом почитать.

Дэвид Сьюзан «Эмоциональная гибкость»

Идеальная книга для тех, у кого настроение меняется по несколько раз в день, как у меня. Я очень импульсивная. Впрочем, неэмоциональным людям понравится тоже. Главная мысль — нет ничего страшного в том, что вам плохо. Не нужно прятать это чувство, переживать из-за него. Если вам плохо сегодня, то будет хорошо завтра. Это жизнь. Книга рассказывает, как сделать так, чтобы мрачное настроение не выбивало из колеи.

Плохое настроение так же нормально, как хорошее. В меланхолии есть свои плюсы. Автор говорит, что для творческих людей это состояние даже полезно, потому что только так начинаешь по-особому смотреть на мир. Полезные и мудрые выводы получается сделать именно в таком состоянии. Иногда печальный человек видит то, что в хорошем настроении попросту не заметил бы.

Эту книгу можно прочесть за один день, она небольшая. Но очень вдохновляющая. Дэвид Линч рассказывает о своих идеях, ключах в работе, которые помогали ему. Вообще, это мой любимый режиссер, я выросла на сериале «Твин Пикс», потом пересмотрела все его фильмы. Таким же поклонникам, которые все время задаются вопросом, что он хотел сказать в том или ином эпизоде, книга понравится. В ней есть глава, которая состоит из нескольких слов: «Понятия не имею, что это означает». Мне кажется, «Поймать большую рыбу» стоит читать хотя бы ради этой фразы.

Одна из историй очень помогла мне при работе над моим режиссерским дебютом — спектаклем «Самоубийца». Рассказывая о съемках «Внутренней империи», Линч замечает, что совершенно не знал, куда идет, что будет делать, хотя это был далеко не первый его фильм. Он двигался наугад — и у него все получилось. Эта мысль очень поддержала меня.