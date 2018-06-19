Екатеринбургских кукольников защитят от дождя и дыма 

Администрация Екатеринбурга собирается вложить свыше 33 миллионов рублей в капитальный ремонт Театра кукол. Соответствующая аукционная документация размещена на портале госзакупок, передает "Уралинформбюро".
По документам, исполнителю предстоит в срок до 20 декабря 2019 года произвести на объекте капремонт кровли с демонтажом старых кровельных конструкций, смонтировать шахты дымоудаления и вентиляционных камер, отреставрировать фасад и провести благоустройство территории. В ходе работ планируется частичная разборка тротуара в районе крылец здания и реконструкция дорожного покрытия со стороны северо-восточного фасада.
Стоит напомнить, что Екатеринбургский театр кукол основан в 1932 году, но на улицу Мамина-Сибиряка «переехал» только в 60-х годах прошлого века. Это было первое здание в СССР, построенное специально для театра кукол. В 1996—1998 годах здание было реконструировано по проекту члена градсовета Екатеринбурга архитектора Александра Долгова. В ходе реконструкции был надстроен еще один этаж, механизирована сцена, появился малый зал на 100 зрителей.