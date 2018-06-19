Новосибирские актеры спели о Сибири

Новосибирские актеры отметили закрытие театрального сезона в драматических театрах песнями на тему «Я из Сибири». Конкурс актерской песни проходит уже 22 год подряд, а темы меняются каждый год.

Как сообщает информационный отдел новосибирского отделения СТД РФ, впервые в конкурсе приняли участие абсолютно все драматические театры города (включая родившийся в этом году частный театр «Понедельник выходной»), а также Театр Кукол и Новосибирский театральный институт. В представлении участвовало несколько «сборных» номеров — которые сделали артисты из разных театров. За вечер прозвучало более 20 песен в самых разных жанрах: рок, авторская песня, рэп. Которые были чаще всего оформлены в традициях хорошего актёрского капустника.