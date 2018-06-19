Новосибирские актеры спели о Сибири 

Новосибирские актеры отметили закрытие театрального сезона в драматических театрах песнями на тему «Я из Сибири». Конкурс актерской песни проходит уже 22 год подряд, а темы меняются каждый год.
Как сообщает информационный отдел новосибирского отделения СТД РФ, впервые в конкурсе приняли участие абсолютно все драматические театры города (включая родившийся в этом году частный театр «Понедельник выходной»), а также Театр Кукол и Новосибирский театральный институт. В представлении участвовало несколько «сборных» номеров — которые сделали артисты из разных театров. За вечер прозвучало более 20 песен в самых разных жанрах: рок, авторская песня, рэп. Которые были чаще всего оформлены в традициях хорошего актёрского капустника.
В жюри участвовали: председатель — Владимир Михайлович Калужский, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Новосибирской филармонии, член правления Новосибирского отделения СТД РФ; Владимир Ефимович Державец, заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; Николай Алексеевич Соловьев, заслуженный артист России, актер петербургского театра «На Литейном»; Марина Михайловна Корчак, зав.кабинетом национальных и драматических театров СТД РФ, ответственный секретарь Гильдии режиссеров России (Москва), а также Ирина Сергеевна Антонова, начальник отдела региональных и межрегиональных программ СТД РФ (Москва);
1 премия в итоге досталась Татьяне Жуляновой и Алексею Казакову (Театр пр С. Афанасьева) — за песню про нелегкую судьбу работников Сузунского суда. 2 премия ушла Стеб-арт-студии «Ха!Мы!» — за номер «Моя родина Сибирь» (вокальное соло Антона Войналовича, театр «Красный факел»). А также Михаилу Селезневу (театр «Красный факел») и театру «Exordium» — за сибирский рэп с рефреном «Я из Сибири».
3 премию разделили Наталья Мезенцева, Марина Кравченко, Ева Белоглазова (Театр Кукол) с песней «Сибирские девчата»; Ксения Шагаевская и Карина Мулева («Первый театр») с изобретательным номером «Увезу тебя я в тундру». А Даша Воевода (студентка Новосибирского театрального института) с песней «Сибирячка» вообще стала лучшей дебютанткой конкурса. Специальный приз достался Ирине Камыниной — актрисе театра «Глобус», за песню «Снег».