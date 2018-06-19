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В иркутском музее под открытым небом покажут оперу «Царская невеста»
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В иркутском музее под открытым небом покажут оперу «Царская невеста» 

RT на русском 1 час назад
Увидеть постановку можно 18 августа. Режиссёр — народный артист Татарстана Эдуард Трескин.
Спектакль представит Иркутская областная филармония. Также можно будет увидеть солистов московской «Геликон-оперы», государственной академической симфонической капеллы России, Большого театра, оперных певцов из Сербии и Германии.
Кроме того, участвуют губернаторский симфонический оркестр и камерный хор под руководством Елены Бояркиной.
Ранее художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков назвал спектакль «1900» программным для театра. Об этом сообщало RIA56.
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