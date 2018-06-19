В иркутском музее под открытым небом покажут оперу «Царская невеста»

Увидеть постановку можно 18 августа. Режиссёр — народный артист Татарстана Эдуард Трескин

Спектакль представит Иркутская областная филармония. Также можно будет увидеть солистов московской «Геликон-оперы», государственной академической симфонической капеллы России, Большого театра, оперных певцов из Сербии и Германии.

Кроме того, участвуют губернаторский симфонический оркестр и камерный хор под руководством Елены Бояркиной