На северо-востоке Москвы пройдёт психологическая экспериментальная постановка

Спектакль «Я перестаю дышать» Театра им. Алехандро Валенсио в жанре психологической экспериментальной постановки покажут 22 июня в 19.00 в пространстве «Куб» дизайн-завода «Флакон» в СВАО.

«Сюжет постановки — три театральных критика с принципиально разными взглядами на театр находятся в одном замкнутом пространстве и на глазах у зрителей принимают решение: кто достоин жить, а кто — нет… Режиссер позиционирует спектакль, как манифест театрально-критического феминизма», — отмечается в сообщении организатора.

Вход свободный, 16+. Напомним, «Флакон» находится по адресу: ул. Б. Новодмитровская, 36.