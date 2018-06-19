Парковка временно ограничена сегодня на участке ул. Ленинградской в центре города

Парковать автомобили сегодня с 6 утра до 18 часов нельзя на участке от проспекта Победы до улицы Маяковского по улице Ленинградской. Также с 17 до 18 часов на этом участке будет ограничено движение автомобилей. Это связано с открытием театрального фестиваля «Голоса истории».

Фестиваль стартует сегодня в четырнадцатый раз. Показы пройдут на площадках в Вологде, Череповце и Кириллове. Торжественное открытие состоится на Кремлевской площади, которое предварит шествие театральных коллективов по центральной части Вологды. Подарком всем театралам станет выступление уличного театра «Пластилиновый дождь» из Самары.