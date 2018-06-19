Ещё
Парковка временно ограничена сегодня на участке ул. Ленинградской в центре города
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Парковка временно ограничена сегодня на участке ул. Ленинградской в центре города 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Парковать автомобили сегодня с 6 утра до 18 часов нельзя на участке от проспекта Победы до улицы Маяковского по улице Ленинградской. Также с 17 до 18 часов на этом участке будет ограничено движение автомобилей. Это связано с открытием театрального фестиваля «Голоса истории».
Фестиваль стартует сегодня в четырнадцатый раз. Показы пройдут на площадках в Вологде, Череповце и Кириллове. Торжественное открытие состоится на Кремлевской площади, которое предварит шествие театральных коллективов по центральной части Вологды. Подарком всем театралам станет выступление уличного театра «Пластилиновый дождь» из Самары.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
Ремонт в новом филиале поликлиники № 3 Вологды должен начаться осенью 12 тысяч человек приняли участие в богослужении, которое провел в Вологде Святейший Патриарх Кирилл На Кремлевской площади в Вологде появилась бесплатная зона Wi-Fi
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?18
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Убита своим сыном: трагедия Александры Завьяловой5
«Потаскуха, наркотик, страдание»14
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение