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В Тальцах под открытым небом покажут оперу «Царская невеста»
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В Тальцах под открытым небом покажут оперу «Царская невеста» 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Иркутская областная филармония покажет оперу композитора Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста» под открытым небом в музее «Тальцы» 18 августа.
Оперу поставил народный артист Республики Татарстан Эдуард Трескин. Для проведения репетиций он приедет в Иркутск в конце июня. Постановка уникальна тем, что в ней принимают участие солисты Московского музыкального театра «Геликон-опера», Государственной академической симфонической капеллы России, Государственного академического Большого Театра России, оперные певцы из Сербии и Германии.
Голоса артистов прозвучат на площади Илимского острога. Живыми декорациями станут Спасская проездная башня, галерея тына, караульная изба. Эти памятники архитектуры задействуют в спектакле. В качестве художника постановки выступит заслуженный деятель искусств России, известный иркутский сценограф Александр Плинт.
Справка:
В основу сюжета оперы «Царская невеста» положен реальный эпизод из жизни Ивана Грозного, взятый из «Истории» Карамзина. Царь, решивший жениться в третий раз, выбрал себе невесту из 24-х претенденток, но девушка заболела и умерла. Обезумевший от горя царь казнил всех, на кого пало его подозрение.
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