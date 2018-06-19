В Тальцах под открытым небом покажут оперу «Царская невеста»

Иркутская областная филармония покажет оперу композитора Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста» под открытым небом в музее «Тальцы» 18 августа.

Оперу поставил народный артист Республики Татарстан Эдуард Трескин . Для проведения репетиций он приедет в Иркутск в конце июня. Постановка уникальна тем, что в ней принимают участие солисты Московского музыкального театра «Геликон-опера», Государственной академической симфонической капеллы России, Государственного академического Большого Театра России, оперные певцы из Сербии и Германии.

Голоса артистов прозвучат на площади Илимского острога. Живыми декорациями станут Спасская проездная башня, галерея тына, караульная изба. Эти памятники архитектуры задействуют в спектакле. В качестве художника постановки выступит заслуженный деятель искусств России, известный иркутский сценограф Александр Плинт

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