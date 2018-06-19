Театр на лестнице. Исследователь поморской чуди о своих выступлениях

В прошлом номере мы написали об исследователе Сергее Григорьеве , который более 20 лет занимается сбором информации о чуди, народе, который населял север. Сергей Михайлович — москвич, но уже много лет живёт, что называется, на два дома: то в Москве, то в деревне Нюхча в Пинежском районе.

«Чем не Колизей?»

Для того, чтобы не потерять наши «чудские корешки» окончательно, Сергей Михайлович проводит огромную работу (подробно об этом можно почитать в № 23. — Ред.). Дело даже дошло до… национального театра.

«Я давно об этом мечтал, — делится он. — В прошлом году мы провели собрание нашей чудской общины, рабочей группы, где я отчитался о своей работе за 20 лет и предложил включить в программу дальнейшего развития «возвращение культурного наследия». Когда-то я работал театральным фотографом в московском театре на Малой Бронной, являюсь автором самой большой фотосъёмки о творчестве режиссёра Анатолия Эфроса . И вот эта идея — создать национальный театр — меня «жгла». Но проблема заключалась в том, что под театр не было места. Вот не было, и всё тут. Я живу в старинном доме в Москве, а у нас огромный парадный подъезд, лестница широченная. Так вот, как-то зашёл я в свой подъезд не через чёрный вход, как обычно, а через парадный и обомлел! Ну чем не Колизей? И двухуровневая «сцена», выложенная мраморной греческой плиткой. Мысль организовать первое выступление, ознакомление с тем, чем я занимаюсь, пришла мне тут же.

Когда я уже писал для гостей приглашения, указывал в них: «Возьмите что-нибудь подложить, иначе будете сидеть, как в Колизее, на каменных сиденьях». Всё-таки холодно сидеть на лестнице. И вот 22 мая я устроил презентацию: вывесил в подъезде фотографии из моего деревенского цикла (на фотографиях было много детей, так как Сергей Михайлович много лет занимался с пинежскими ребятами творчеством и театрализованными представлениями. — Ред.). «У меня было всё как положено! — восклицает он. — В центре я поставил стол. И все, кто пришёл, были в полном восторге. Хиппово! На лестнице в прошлое! Все вспомнили свою юность, молодость. Первое, что я рассказал, это о драматической судьбе чудского народа, как, что, чего, почему, о древней чудской культуре. Я ведь мечтал сделать чудский эпос, собирал материал. А вторая половина премьеры была поэтическая. В этом году исполнится 50 лет, как я пишу стихи, многие из них я написал именно в Нюхче. Я задумывал это как моноспектакль, но там была студентка — актриса из театра Райкина, она подошла и попросила что-нибудь дать ей прочитать, так мы и читали по очереди. В общем, премьера состоялась!»

Сергей Михайлович и дальше планирует делать представления в подъезде, раз людям понравилось. И, конечно, останавливаться он не собирается — легенды о чудском народе будет продвигать в массы со всей своей энергией. «Во мне сейчас сил больше, чем 20 лет назад», — смеётся человек, которому уже за 70.

Ждут с лекциями

А ещё одна новость от Сергея Михайловича пришла вчера. Он позвонил мне поздно вечером и радостно сообщил: «Вы представляете, как только вышла наша статья, меня пригласили выступить в нашем университете. И не только там. Ещё мне позвонили из Кенозерского национального парка, там тоже ждут лекцию о чудском народе. Вот, собираюсь ехать». Мы желаем удачи неугомонному исследователю.