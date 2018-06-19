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Более 6 тыс. гостей ожидают на оперном фестивале в горном парке «Рускеала» в Карелии
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Более 6 тыс. гостей ожидают на оперном фестивале в горном парке «Рускеала» в Карелии 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Организаторы музыкального фестиваля под открытым небом Ruskeala Symphony, который пройдет карельском горном парке «Рускеала» с 24 по 25 августа, ожидают более 6 тыс. гостей. Впервые на его сцене выступят музыканты из Китая и Аргентины, сообщил ТАСС министр культуры республики Алексей Лесонен.
"Если первый фестиваль в 2017 году был однодневный и собрал 2,7 тыс. зрителей, то в этом году он продлится два дня, мы ожидаем более 6 тыс. гостей. Программа очень насыщенная, впервые приедут зарубежные оперные исполнители. Так, на Ruskeala Symphony выступит Юй Лихун — солистка первого ранга Китайской Народной Республики, один из самых почитаемых и узнаваемых голосов Поднебесной. Она выступает на всех больших мероприятиях в Китае", — сказал Лесонен.
По его словам, в сопровождении симфонического оркестра карельской филармонии также выступят баритон Большого театра Василий Ладюк, солистка Венгерского государственного оперного театра Полина Шамаева и другие. Зрители услышат шедевры оперной классики, китайскую традиционную музыку. Кроме этого, в исполнении Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии прозвучат рок-хиты и классика в современной обработке. «Начнется фестиваль с необычного выступления: на озере мраморного каньона оркестранты, находясь на понтоне, исполнят музыкальные шедевры эпохи барокко и классицизма», — отметил Лесонен.
Министр сказал, что мероприятие расширит не только географию участников, но и формат. Так, актер государственного академического театра им. Вахтангова Евгений Князев покажет моноспектакль по пьесе Цветаевой «Феникс» в сопровождении струнного квартета Карельской государственной филармонии. В рамках фестиваля в «Рускеле» пройдет VI всероссийская открытая ярмарка событийного туризма Russian Open Event Expo, где презентуют лучшие событийные проекты российских регионов.
"Для туристов будут организованы дополнительные парковочные места и точки питания. Ruskeala Symphony — уникальный фестиваль, где под открытым небом на фоне мраморных скал можно услышать классическую музыку", — отметил министр.
Горный парк «Рускеала» — единственный комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый здесь мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора в Санкт-Петербурге. Главной достопримечательностью парка является мраморный каньон. В 2017 году объект, который является самым популярным местом в республике у туристов, посетили около 300 тыс. человек.
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