Открыт набор в театр танца «Крылья»

В программе коллектива проводятся занятия по следующим дисциплинам: ритмика, классический танец, современный танец (джаз, модерн, контемпорари, хип-хоп).

Деятельность коллектива направлена на приобщение детей к основам хореографического искусства, развитие общефизических, артистических, исполнительских способностей, а также воспитание высоких эстетических критериев, необходимых для достижения гармоничного социального, интеллектуального и нравственного развития участников коллектива. И, конечно, основной задачей коллектива является постановка хореографических композиций, миниатюр и спектаклей.

«Крылья» — молодой танцевальный проект, который распахнул свои двери на базе клуба «Силуэт» Культурного центра «Зеленоград» 5 октября 2014 года. За это время коллектив успел показать себя на различных городских площадках, стать лауреатом и дипломантом региональных и международных конкурсов и получить почетное звание — «Ведущий творческий коллектив города. Москвы».

Художественным руководителем и хореографом является Брагина Татьяна Анатольевна — педагог с многолетним опытом работы. Под её чутким руководством осваивают искусство танца подопечные от 3-х лет и старше.

Стоимость абонемента: 3000 рублей в месяц (8 занятий).

Занятия проводятся по адресу: Зеленоград, клуб «Силуэт», корпус 1432, н.п. 7, корпус 1444.

Более подробную информацию о коллективе и записаться в студию можно:

На сайте zelcc.ru По тел. : (499) 733-24-31, (499) 733-24-33, (964) 782-55-38 Vkontakte: https://vk.com/ttkrylya