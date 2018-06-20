Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн №2 разработали уникальный халат 

В честь Дня медицинского работника в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко прошел фестиваль «Медицина как искусство». Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн № 2 в рамках фестиваля приняли участие в конкурсе на лучший медицинский костюм.
— Главным вдохновителем и исполнителем замысла коллег стала старшая медсестра организационно-методического кабинета Елена Александровна Баранова. В разработке дизайна и концепции также принимали участие главная медсестра Ирина Петровна Игнатьева, заместитель главного врача Александр Павлович Морозов и заместитель главного врача по хирургии Семен Гаврилович Горин, — заявили в пресс-службе учреждения.
Все участники конкурса из 36 московских медицинских учреждений получили благодарственные письма от профсоюза работников здравоохранения и Московской городской думы. В качестве памятного подарка участникам вручили сувенирные тарелки с изображением Георгия Победоносца — символического защитника Москвы. (вт)