Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн №2 разработали уникальный халат

В честь Дня медицинского работника в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко прошел фестиваль «Медицина как искусство». Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн № 2 в рамках фестиваля приняли участие в конкурсе на лучший медицинский костюм.