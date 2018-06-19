В центре Казани открылся цветочный фестиваль. Фото 

Перед театром кукол «Экият» открылся цветочный фестиваль. Каждый участник (обычно это компании) оформляет площадку по собственному эскизу с использованием цветов, арт-объектов, строений и различных элементов декора.
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