В центре Казани открылся цветочный фестиваль. Фото

Перед театром кукол «Экият» открылся цветочный фестиваль. Каждый участник (обычно это компании) оформляет площадку по собственному эскизу с использованием цветов, арт-объектов, строений и различных элементов декора.

Фото: e-Kazan.ru Фото: e-Kazan.ru Фото: e-Kazan.ru Фото: e-Kazan.ru Фото: e-Kazan.ru Фото: e-Kazan.ru Фото: e-Kazan.ru Фото: e-Kazan.ru Фото: e-Kazan.ru До конца лета ожидаются: мастер-классы, поэтические чтения, встречи с писателями и концерты.

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