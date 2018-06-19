Ещё
«Центр культуры и спорта» объявил о наборе в клубные формирования и студии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

«Центр культуры и спорта» объявил о наборе в клубные формирования и студии 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 57 минут назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
В главном здании учреждения, в Сумском проезде, занимаются более десяти творческих и образовательно-познавательных коллективов. Направления и деятельность разноплановые — музыка, художественно-прикладное творчество, изобразительное искусство, танцы, развитие речи и театр.
Так, о наборе объявили студии «Звездочка» и «Мастер» (ИЗО), «Арлекин» (театр) и «Развитие речи». В каждую из них принимаются дети от четырех-пяти лет и старше.
Всю подробную информацию о записи в студии можно узнать у администратора: 8 (495) 312-80-00, или на странице учреждения ВКонтакте.
Фото: «Центр культуры и спорта»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/06/19/42003/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
О профессии искусствоведа и скандинавской живописи рассказали в центре «Северное Чертаново» Выставку «Осторожно, цветы» посвятили Дню молодежи Выставка четырех молодых художников открывается в «Галерее Чертаново»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин раскрыл тайну дочери3
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?20
Убита своим сыном: трагедия Александры Завьяловой5
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение