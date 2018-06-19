«Центр культуры и спорта» объявил о наборе в клубные формирования и студии

В главном здании учреждения, в Сумском проезде, занимаются более десяти творческих и образовательно-познавательных коллективов. Направления и деятельность разноплановые — музыка, художественно-прикладное творчество, изобразительное искусство, танцы, развитие речи и театр.

Так, о наборе объявили студии «Звездочка» и «Мастер» (ИЗО), «Арлекин» (театр) и «Развитие речи». В каждую из них принимаются дети от четырех-пяти лет и старше.

Всю подробную информацию о записи в студии можно узнать у администратора: 8 (495) 312-80-00, или на странице учреждения ВКонтакте.

Фото: «Центр культуры и спорта»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/06/19/42003/