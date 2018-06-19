Человек у листа

Финалисты представляют Москву, подмосковные Химки, Санкт-Петербург, Тюмень, Омск. В жюри Фестиваля в этом году вошли известные деятели литературы и искусства.

У каждого из участников было пять минут на выступление. Поэты выходили на сцену и читали. Одни активно играли — двигались по сцене и жестикулировали, другие читали вдумчиво и размеренно, — как будто заново вслушиваясь в звучание своих стихов. И давали вслушаться зрителям.

Победителем в этом году стал Евгений Дьяконов (Санкт-Петербург). Приз зрительских симпатий получила Екатерина Яшникова (Москва).

Стихотворение Е. Дьяконова «Четверг — рыбный день» запоминается благодаря ярким и жёстким образам. Его внятность, поэтическая многослойность и, в то же время, — не свойственная поэзии рациональность, — похоже, основные составляющие сегодняшней поэзии.

Е. Яшникова получила приз зрительских симпатий благодаря своему пронзительному и очень жизненному стихотворению, написанному от лица мужчины средних лет: «Подожди. За окном ещё пара минут и начнётся рассвет…»

А кому-то из зрителей, возможно, приглянулась «Басня о современной поэзии» Е. Яшниковой. Здесь пишут — сочиняют и славятся своим творчеством самые разные животные и птицы. Мораль неожиданна и звучит жёстко:

В нашем веке Человека

Не хватает у листа.

Художнику свойственно заострять и преувеличивать. Но — поневоле задумаешься и станешь более требовательным — в первую очередь, к себе…

Все эти стихи можно найти в Интернете. Евгений Дьяконов и Екатерина Яшникова. Фото: Иван Филимонов

Евгений Дьяконов, как и Екатерина Яшникова, уже не впервые участвуют в «Филатов — фесте».

Екатерина рассказала, что она уже четвёртый раз на Фестивале. «В предыдущие три раза я не доходила даже до четверть — финала. Помню, как два года назад я сидела в этом зале и думала, что обязательно выйду на сцену и прочитаю свое стихотворение в финале. Я, признаться, до сих пор удивлена, что это сейчас происходит, и я несказанно этому рада».

Евгений Дьяконов уже становился финалистом Фестиваля в 2016 году. В интервью корреспонденту "Литературной газеты" Евгений предложил очень яркий образ современной поэзии: «Для меня метафора русской литературы — картина И. Репина „Бурлаки на Волге“. Когда каждый из поэтов тащит единое судно. И неважно, кто ближе к зрителю, а кто дальше. Особенно это чувствуется здесь, на „Филатов — фесте“. Невероятное счастье — этот культурный обмен, который происходит между участниками, зрителями и членами жюри. Получить отзыв от таких легенд российского литературного процесса, как Евгений Рейн , Игорь Волгин, — бесценно…»

Интересно, что молодые поэты участвуют в Фестивале неоднократно и от года к году достигают всё бОльших результатов. Значит, поэт растёт в пути.

Очень важно, что, в отличие от многих других поэтических конкурсов и премий, выход в финал «Филатов — феста» означает, что творчество поэта будет продвигаться к читателю, зрителю.

Каждый год после подведения результатов фестиваля издаётся книга «Филатов — феста» — стихи поэтов-финалистов. Подборки стихов публикуют «Литературная газета » и приложение к "Независимой газете" «Ex Libris».

Яркие и талантливые участники Фестиваля стали актёрами Московского театра поэтов, основанного в 2014 году поэтом и режиссёром Владом Маленко. Они принимают участие в спектакле «Площадь революции.17». Это — театрально-поэтическое представление о том, как восприняли события 1917 года поэты Серебряного века и о том, как через сто лет переживают эту дату и о чём пишут поэты сегодняшние. У Театра поэтов есть и другие интересные постановки — в ЦДиР и на других площадках.

В декабре 2016 г. вышел сборник «Библиотечка „Московского театра поэтов“ со стихами Алёны Синицы (победитель „Филатов-феста-2016“), Рины Ивановой, Евгения Дьяконова и Александра Скубы. Фото: vk.com/Филатов-фест

Уже три года наиболее яркие поэты фестиваля становятся участниками Всероссийского молодежного образовательного форума „Таврида“. В 2016 году почётным гостем в Крыму стал Владимир Путин . Президент России встретился с В. Маленко, послушал выступления поэтов-победителей Фестиваля и отметил, что с творчеством молодых и талантливых поэтов должно познакомиться как можно больше людей.

Для этого команда Маленко с каждым годом делает всё больше. Спасибо!