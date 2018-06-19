Арми Хаммер посетил фотоколл в честь своего бродвейского дебюта 

Пока поклонники Арми Хаммера с нетерпением ждут его возвращения на большой экран, сам актер пробует себя в новом качестве — совсем скоро Арми дебютирует на Бродвее в постановке «Straight White Men». На днях актер посетил фотоколл в честь своего бродвейского дебюта.
Пьеса с Арми стартует на Бродвее 29 июня 2018, билеты уже доступны в продаже. Отметим, что Арми Хаммер — не первый в этом году голливудский актер, дебютировавший на Бродвее: весной с аналогичным дебютом мы поздравляли звезду Marvel Криса Эванса, который специально для участия в постановке даже отрастил усы и пропустил промо-тур «Мстителей: Война бесконечности».
Фотографии с мероприятия:
попкорнnews