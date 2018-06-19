Арми Хаммер посетил фотоколл в честь своего бродвейского дебюта 

Попкорн News: последние новости

Первые подробности о 8 сезоне «Американской истории ужасов»: кроссовер «Дома-убийцы» и «Шабаша» и премьера в сентябре 2018

Сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии и выпустят в 2021 году