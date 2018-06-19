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«Театр Наций FEST» пройдет в Тюмени и Тобольске
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«Театр Наций FEST» пройдет в Тюмени и Тобольске 

Москва24 51 минуту назад
Фото: Москва24
«Театр Наций FEST» пройдет в Тюмени и Тобольске с 27 июня по 7 июля. В третьем региональном фестивале Театра Наций примут участие Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Игорь Верник, Авангард Леонтьев, Ольга Остроумова и другие артисты.
Фестиваль откроется в Тюмени спектаклем Театра Наций «Наше все… Бродский. Лица необщим выраженьем», а затем на восемь дней отправится в Тобольск. В культурной столице Сибири пройдет большой концерт "Евгений Онегин. Лирические отступления", показы спектаклей Театра Наций «Живые картины» и «Осторожно, эльфы!», а также постановки «Злачные пажити» Новосибирского театра «Старый дом» (участника фестиваля «Золотая Маска»).
Кроме того в программе — «БеспринцЫпные чтения» писателя Александра Цыпкина, мастер-класс для детей от Театра Вкуса и выступления уличного театра «ТУТ».
В рамках фестиваля Евгений Миронов, Игорь Верник и Мария Миронова, как учредители фонда «Артист», проведут большую встречу с волонтерами Тобольска, желающими развивать благотворительность в городе.
"Так сложилось, что основные культурные события нашей страны проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Мы хотим изменить эту традицию и несколько лет назад придумали свой фестиваль, " — рассказал народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.
По его словам, это не гастроли театра, а именно фестиваль, праздник для всего города: спектакли для детей и взрослых, концерт на городской площади, мастер-классы, поэтические чтения, встречи.
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