Спектакль «Петсон и Финдус. Охота на лис» в «Домике Фанни Белл»

Книг Нурдквиста о старике Петерсоне (Петсоне) и его говорящем котенке Финдусе знают любят все дети. А еще больше им нравится, когда история начинает оживать.

Меньше чем за час зрители проживут день, полный приключений: готовясь поймать лису, устраивая засаду, планируя фейерверк и превращаясь в привидение. Приключение, которое ничто не предвещало. Почти шпионская история, и одновременно — очень трогательная, потому что в финале с фейерверком и привидением будет не страшно, а радостно, и никто не пострадает. Хотя лиса обязательно появится, а за ней подкрадется тот самый охотник с ружьем и собакой.