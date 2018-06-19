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Спектакль «Петсон и Финдус. Охота на лис» в «Домике Фанни Белл»
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Спектакль «Петсон и Финдус. Охота на лис» в «Домике Фанни Белл» 

CHIPS journal 41 минуту назад
Фото: CHIPS journal
Книг Нурдквиста о старике Петерсоне (Петсоне) и его говорящем котенке Финдусе знают любят все дети. А еще больше им нравится, когда история начинает оживать.
Меньше чем за час зрители проживут день, полный приключений: готовясь поймать лису, устраивая засаду, планируя фейерверк и превращаясь в привидение. Приключение, которое ничто не предвещало. Почти шпионская история, и одновременно — очень трогательная, потому что в финале с фейерверком и привидением будет не страшно, а радостно, и никто не пострадает. Хотя лиса обязательно появится, а за ней подкрадется тот самый охотник с ружьем и собакой.
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