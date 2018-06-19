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Благотворительный спектакль прошел для юного жителя с раком сетчатки в Краснодарском крае
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Благотворительный спектакль прошел для юного жителя с раком сетчатки в Краснодарском крае 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Краснодарском крае прошел благотворительный спектакль. Все собранные средства пойдут на лечение Саши Глиншикова. У мальчика рак сетчатки. Об этом сообщил сайт «Кубань 24».
Преодолевать свой недуг ему помогает благотворительный фонд «Край добра». Ребенок родом из Анапы и ему всего годик. Идея организовать спектакль пришла в голову актерам театра-студии «Гелиос».
По словам режиссера студии, на это их натолкнул сам материал, так как протагонистом в представлении выступает слепоглухонемая девочка. Пьеса рассказывает о том, как ребенок учится жить с недугом, преодолевая трудности.
Администрация Краснодара обратилась к казакам с просьбой помочь в патрулировании улиц во время проведения матчей чемпионата мира по футболу. На просьбу мэрии откликнулись 500 человек.
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