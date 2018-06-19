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Режиссер Доннеллан получил российский орден Дружбы за укрепление двусторонних связей
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Режиссер Доннеллан получил российский орден Дружбы за укрепление двусторонних связей 

ТАСС 19 минут назад
ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Британский театральный режиссер Деклан Доннеллан удостоен российского ордена Дружбы за вклад в развитие двусторонних культурных связей между РФ и Соединенным Королевством. Эту награду ему вручил во вторник посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве.
"На основании указа президента РФ имею честь вручить вам орден Дружбы в дополнение к тем многочисленным британским и российским театральным наградам, которые у вас уже есть", — сказал Яковенко. Российский посол назвал Доннеллана одним из наиболее выдающихся британских режиссеров, который многое сделал для того, чтобы сблизить британские и российские театральные традиции.
"Ваши работы в Большом и Малом театрах, МХАТе и [Московском драматическом] театре имени Пушкина были самыми значительными мероприятиями в богатой культурной жизни нашей страны. Ваши интерпретации Шекспира имеют общемировое значение в связи с тем, что вы беретесь за изучение универсальных тем, которые являются общими для наших стран в любой момент, вне зависимости от политической ситуации", — отметил Яковенко.
Деклан Доннеллан — сооснователь и режиссер театральной труппы Cheek by Jowl, с 1981 года ставящей спектакли на английском, французском и русском языках. Британский режиссер является лауреатом российских театральных премий «Золотая Маска» и «Хрустальная Турандот».
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