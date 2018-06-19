Гоша Куценко дал прогноз на матч сборных России и Египта 

Во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге состоится поединок между сборными России и Египта. Эрмитажный кот Ахилл предрек победу нашей сборной. Аналогичную позицию высказал и Гоша Куценко. На своей странице в Instagram актер предложил подписчикам угадать счет матча. Первому, кто сделает верную ставку, Куценко пообещал ценный приз — билет на спектакль со своим участием «Ladies' night. Обновление» в Театре им. Вл. Маяковского.
"Мы зададим трепку нашим уважаемым загорелым гостям! Мой прогноз: Россия— Египет 1-0!", — написал Гоша в микроблоге.
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Напомним, что в матче-открытии чемпионата мира 2018, который состоялся в минувший вторник на столичном стадионе «Лужники», сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Первый гол забил Юрий Газинский, второй и четвертый — Денис Черышев, третий — Артем Дзюба, а пятый — Александр Головин.
Как вам кажется, удастся ли нашим футболистам повторить успех сегодня в Санкт-Петербурге?