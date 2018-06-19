Ещё
Гоша Куценко дал прогноз на матч сборных России и Египта
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Гоша Куценко дал прогноз на матч сборных России и Египта 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге состоится поединок между сборными России и Египта. Эрмитажный кот Ахилл предрек победу нашей сборной. Аналогичную позицию высказал и Гоша Куценко. На своей странице в Instagram актер предложил подписчикам угадать счет матча. Первому, кто сделает верную ставку, Куценко пообещал ценный приз — билет на спектакль со своим участием «Ladies' night. Обновление» в Театре им. Вл. Маяковского.
"Мы зададим трепку нашим уважаемым загорелым гостям! Мой прогноз: Россия— Египет 1-0!", — написал Гоша в микроблоге.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1804996951395397825_7961469"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Напомним, что в матче-открытии чемпионата мира 2018, который состоялся в минувший вторник на столичном стадионе «Лужники», сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Первый гол забил Юрий Газинский, второй и четвертый — Денис Черышев, третий — Артем Дзюба, а пятый — Александр Головин.
Как вам кажется, удастся ли нашим футболистам повторить успех сегодня в Санкт-Петербурге?
Teleprogramma.pro: последние новости
Вдова продюсера «Комбинации» вышла замуж за друга Табакова Дети Натальи Водяновой приехали в Москву на ЧМ-2018 Куда пропал знаменитый «танцор диско»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?20
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Убита своим сыном: трагедия Александры Завьяловой5
«Потаскуха, наркотик, страдание»14
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение