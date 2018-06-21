Большой балет: накануне третьего сезона

В ближайшее время телеканал «Россия К» начинает сьемки третьего сезона полюбившегося зрителям проекта «Большой балет».

Для многих телезрителей этот проект стал поистине уникальной возможностью погрузиться в «настоящее время» великого искусства, узнать, чем он живет и дышит сегодня, и познакомиться с его будущим — молодыми звездами сцены. Телепроект открывает новые имена в балетном искусстве, даёт возможность молодым артистам проявить себя, продемонстрировать не только безупречную технику, но и драматический талант, представить богатое наследие классического балета и лучшие образцы современной хореографии в одной программе. Как признавались участники прошлых сезонов проекта: «это был очень полезный и ценный опыт, который поднял каждого на новую ступеньку в карьере», ведь участие в проекте открыло для танцовщиков новые возможности для творческого роста.

Создатели проекта «Большой балет» пять лет назад стали лауреатами Премии правительства РФ в области культуры за создание телевизионной программы. Проект был отмечен телевизионным сообществом (премия ТЭФИ-2016).

Участие в третьем сезоне проекта уже подтвердили 7 балетных пар в возрасте от 18 до 24 лет — танцовщики представляют разные школы и театры — Большой, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, театры Перми, Новосибирска и Красноярска. Планируется участие артистов из ближнего и дальнего зарубежья: Мариинского театра (Мэй Нагахиса, Япония — Виктор Кайшета, Бразилия), Екатеринбурга (Мики Нисигути, Япония — Алексей Селиверстов , Россия), театра оперы и балета Казани (Аманда Гомес, Бразилия — Вагнер Корвалье, Бразилия). Обсуждается участие в конкурсе 8-ой балетной пары.

Оценивать выступления участников будет высокопрофессиональное жюри, в составе которого признанные звезды мирового балета, именно они и выберут пару-победительницу: Эдуард Лок , хореограф, основатель и художественный руководитель канадской танцевальной компании «La La Human Steps»; Тоомас Эдур, художественный руководитель балетной труппы Национальной оперы «Эстония»; Владимир Малахов , директор балета и ведущий солист балетной труппы Берлинской государственной оперы; Людмила Семеняка , балерина, педагог, народная артистка СССР.

В работе над проектом примут участие молодые талантливые режиссеры, сценографы, художники и операторы. Итогом их совместной деятельности станут оригинальные хореографические номера — ведь создатели программы используют все современные возможности телевидения, чтобы показать балет с необычных, непривычных публике ракурсов, а значит, телезрители нашего канала получат уникальную возможность увидеть то, что обычно недоступно из зрительного зала.

Ведущими нового сезона «Большого балета» будут актер, театральный режиссер, экс-директор Латвийской Национальной оперы Андрейс Жагарс и звезда мировой величины, прима-балерина Большого театра России. Ее имя пока держится в секрете…

А пока — подарок для поклонников и ценителей изящного искусства! 30 июня в 16:05 канал «Россия-Культура» покажет один из самых ярких и фееричных выпусков прошлого сезона — 2016 года. Это было незабываемо, и вы убедитесь в этом!