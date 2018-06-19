Гергиев, Нетребко, Верди — чем запомнится фестиваль «Звезды белых ночей»-2018

Оперная программа фестиваля «Звезды белых ночей» проходит под девизом «Много Верди». Старая и новая сцены петербургской Мариинки отдают дань великому мастеру, на афишах также самые громкие имена. «Макбет» с Анной Нетребко в главной женской роли и Валерием Гергиевым за дирижерским пультом прошел при бескомпромиссном аншлаге.

В этой непривычной для себя роли Анна Нетребко уже покорила сцены Лондона и Берлина. Петербургская постановка режиссера Дэвида Маквикара родилась в 2001 году и особенна, по-другому не скажешь, «максимальным минимализмом». На сцене практически нет декораций, смены их практически нет. То же можно сказать о костюмах, свете, цвете спектакля. Яркими и пронзительными пятнами на фоне общей бледности выделяются то знамена воюющих кланов, то в очередной раз пролитая кровь.

Задача Нетребко, которая появляется в черном наряде, а угасает на сцене, сливаясь с общим бесцветием, сложна. Если вокальная партия ей дается как всегда легко, то драматическая часть образа напряжена и многогранна. Но она, безусловно, справилась — не зря она долгие годы остается одним из самых востребованных и дорогих музыкантов. Фестиваль «Звезды белых ночей» продлится до 29 июля.