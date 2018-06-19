«Современник» отправился на гастроли в Израиль

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости . Московский театр «Современник» во вторник отправился на гастроли в Израиль после десятилетнего перерыва, выступления пройдут с 20 по 25 июня в Тель-Авиве и Кирьят-Хаиме, сообщили в пресс-службе «Современника».

Откроет гастроли спектакль «Амстердам» в постановке художественного руководителя «Современника» Галины Волчек , который будет показан 20 и 21 июня в оперном театре Тель-Авива, а также 25 июня — в зале «Театрон а-Цафон» в Кирьят-Хаиме. Спектакль с Михаилом Ефремовым в главной роли режиссер Сергей Газаров поставил по пьесе Александра Галина «Парад».

По жанру «Амстердам» — комедия, хотя подчас страсти там достигают трагического накала, отметили в пресс-службе. Герой пьесы — Николай Скворцов — крупный уральский бизнесмен с уголовным прошлым едет в Амстердам навестить свою жену и сына. В городе в этот момент проходит гей-парад и сын преподносит папе сюрприз — приводит в дом своего друга-трансвестита. Папа не готов принять традиции свободной Европы.

"Пигмалион" будет представлен 22 и 23 июня в Оперном театре Тель-Авива, а также 24 июня в зале «Театрон а-Цафон» в Кирьят-Хаиме.

"Спектакль по известнейшей пьесе Бернарда Шоу поставлен в 1995 году Галиной Волчек в соавторстве с художников Павлом Каплевичем , который нашел оригинальное визуальное решение: костюмы и декорации сделаны в лиловой гамме. Волчек считает, что «Пигмалион» — один из самых красивых ее спектаклей.