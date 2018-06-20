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РИАМО разыграет в соцсетях абонементы на джазовый фестиваль в Подмосковье
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РИАМО разыграет в соцсетях абонементы на джазовый фестиваль в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» абонемента на фестиваль IV «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских.
В Подмосковье 7-8 июля пройдет фестиваль IV «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских.
Чтобы выиграть абонементы, необходимо подписаться на группу «РИАМО в Подмосковье» и сделать репост конкурсного сообщения. Победителей определят случайным образом 1 июля.
Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные для развития региона новости Москвы.
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