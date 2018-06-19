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РИАМО разыграет в соцсетях билеты на спектакль «Золушка» в Московском областном ТЮЗе
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РИАМО разыграет в соцсетях билеты на спектакль «Золушка» в Московском областном ТЮЗе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих читателей в соцсетях три пары билетов на спектакль «Золушка» в Московском областном театре юного зрителя.
«У нас есть три пары билетов в Московский областной ТЮЗ на спектакль «Золушка» (6+) на 29 июня», — говорится в сообщении группы «РИАМО в Подмосковье» в соцсети «ВКонтакте».
Для участия в конкурсе необходимо сделать репост конкурсного сообщения и быть подписанным на сообщество «РИАМО в Подмосковье». Победителей редакция определит случайным образом 25 июня.
При этом РИАМО оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.
Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные для развития региона новости Москвы.
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