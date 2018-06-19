К премьере «Дон Жуана» по Мольеру в Москве пройдет пресс-конференция 

Перед премьерой спектакля «Дон Жуан» на сцене, в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» 20 июня в ровно 14 часов состоится посвященная ей пресс-конференция.
Как сообщает агентство, сама премьера спектакля состоится 24-26 и 31 июня на сцене «Планеты КВН». Над спектаклем в качестве режиссера работал Егор Перегудов, который уже ставил в театре «Сатирикон» пьесу Ивана Шмелева «Человек из ресторана». Главные роли будут играть Константин Райкин и Тимофей Трибунцев.
На пресс-конференции создатели спектакля поведают журналистам о проделанной работе и раскроют маленькие секреты премьеры. Точный адрес пресс-центра агентства: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.