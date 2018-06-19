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Москвичам расскажут о немецком в творчестве Булгакова
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Москвичам расскажут о немецком в творчестве Булгакова 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Музее Михаила Булгакова 23 июня состоится лекция «Много ли немецкого в творчестве М. А. Булгакова?». Ее прочитает старший научный сотрудник учреждения Елена Михайлова.
Лекция состоится в рамках образовательной программы «Москва не Берлин», которая организована сотрудниками музея совместно с Германским историческим институтом.
— Мы поговорим о том, какими немцы были в произведениях Булгакова: генералы в «Белой гвардии», репортеры в «Роковых яйцах», военные в либретто оперы «Рашель», написанном Булгаковым во время работы в Большом театре. Ну и, конечно, важную часть этого рассказа займет рассмотрение романа «Мастер и Маргарита», ведь Воланд на Патриарших прудах называет себя немцем, Коровьев во время своих гадких трюков произносит «ейн-цвей-дрей», кота Бегемота сам Воланд в сцене с Маргаритой называет «окаянный Ганс». Мы попробуем разобраться, откуда эти «немцы» у Булгакова берутся и зачем они ему нужны, — поделилась Марина Савранская, куратор проекта «Москва не Берлин».
Желающих узнать о творчестве писателя ждут по адресу: улица Большая Садовая, дом 10, подъезд 6, квартира 50. Вход свободный.
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