Показ спектакля «Тень» состоится в Центре соцобслуживания района Арбат

В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат» 26 июня состоится показ спектакля «Тень».

— Для гостей выступят актеры из Молодежного театра «Первопроходцы». Они уже представили постановку в Коломне, в Москве это будет премьера. Посетители ТЦСО «Арбат» очень любят подобные театральные вечера, — поделилась подробностями организатор культурных мероприятий Отдела социальных коммуникаций и активного долголетия учреждения Наталья Бакурова.

Спектакль поставлен на основе пьесы Евгения Шварца «Тень».

Гостей ждут в 13:30 по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.