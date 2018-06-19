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Показ спектакля «Тень» состоится в Центре соцобслуживания района Арбат
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Показ спектакля «Тень» состоится в Центре соцобслуживания района Арбат 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат» 26 июня состоится показ спектакля «Тень».
— Для гостей выступят актеры из Молодежного театра «Первопроходцы». Они уже представили постановку в Коломне, в Москве это будет премьера. Посетители ТЦСО «Арбат» очень любят подобные театральные вечера, — поделилась подробностями организатор культурных мероприятий Отдела социальных коммуникаций и активного долголетия учреждения Наталья Бакурова.
Спектакль поставлен на основе пьесы Евгения Шварца «Тень».
Гостей ждут в 13:30 по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.
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