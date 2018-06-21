ТТРАНЗИТ: Пермь — Сибирь, или Гастрольный дневник. День пятый

На крыльях зрительской любви и вдохновения ТТ, отыграв трижды мюзикл «Карлик Нос» и дважды мюзикл «Алые паруса», отправляется в Новосибирск, где зрителей ждут мюзикл «Карлик Нос», спектакль-кабаре «8 женщин», водевиль «На всякого мудреца довольно простоты», а также документальный спектакль «#конституциярф» и современная любовная драма «неРомео, неДжульетта». Это большая нагрузка для актеров, так как многие из них играют в спектаклях в одном составе. Поддержать самочувствие актеров — задача Светланы Юксеевой, врача Пермского ТТ, которая и рассказывает о пятом гастрольном дне.

— Для многих, конечно, непонятно, зачем на гастролях нужен врач, многие думают, что это роскошь, а в случае нашего театра это необходимость. Мои пациенты безгранично преданы своему делу. Они постоянно в работе — многочисленные репетиции, спектакли. Напряжённый график нередко приводит к серьезной усталости, перегрузкам, поэтому выдержать это могут не все. Актер должен помнить о том, что у зрителя не должно возникнуть ни малейшего подозрения, что он хандрит или у него имеются проблемы со здоровьем. Актер должен полностью отдаются своей работе и не отвлекаться ни на что. Вот поэтому работа врача очень важна в театре, а особенно на гастролях, когда все службы работают с утра и до позднего вечера. Моя задача — в случае необходимости отказать медицинскую помощь именно здесь и сейчас в максимально короткие сроки.

Наш театр отличается тем, что мы активно занимаемся мюзиклами. И в наших мюзиклах заняты дети, которые тоже принимают участие в гастрольном туре. Это вдвойне ответственно. За ними особый контроль — динамическое наблюдение, режим питания и отдыха. Однако и за здоровьем взрослых актеров необходимо следить. В наших спектаклях часто актеры работают на высоте. В мюзикле «Карлик Нос» актеры летают над сценой, а Якоба высоко поднимают над головами и он в воздухе выполняет различные трюки. Это, конечно, очень опасно, и я, как врач, всегда очень переживаю в эти моменты, так как они наиболее травмоопасны. В «Алых парусах», конечно, самым травмоопасным моментом является выезд главных героев на высоком пирсе, где они стоят без всякой страховки. Это, разумеется, тоже очень ответственно.

Приехав в Сибирь, мы застали достаточно высокую температуру воздуха по сравнению с температурой на Урале. Это особенно опасное время для здоровья. Есть вероятность выпить холодные напитки, съесть мороженое, из-за чего может заболеть горло. А больное горло может привести к ограничению в работе, актеры просто не смогут петь. Конечно, мы этого допустить не можем. Также в летнее жаркое время, которое стоит сейчас здесь, в Сибири, можно переохладиться под кондиционером, что также приведет к простудам и ограничениям в работе.

Вообще, работа врача дома и работа врача на выезде очень сильно отличается. На гастролях особенно сложно быть готовой ко всему, порой ты просто не знаешь, откуда ждать опасности. Для этих целей с собою в Сибирь я привезла большой рюкзак с самыми разными лекарствами. Конечно же, нельзя быть готовой ко всему, но я стараюсь взять с собой медикаменты, чтобы была возможность оказать медицинскую помощь при болевом синдроме, при температуре, при болях в горле, при ухудшении звучания голоса, при желудочно-кишечных болях. Одним словом, пытаюсь отобрать разные лекарства, чтобы была возможность помочь здесь и сейчас, а не бежать в аптеку, так как порою задержка может стоить здоровья. Поездки, гастроли — именно здесь особенно важно организовать рабочий, репетиционный процесс в некую упорядоченную систему, где каждая служба работает слаженно, как часы, где каждый знает, какая отведена ему роль. Я свою роль вижу в том, чтобы ни один механизм этой системы не вышел из строя. А вообще, гастроли — это, конечно, здорово. Это новые эмоции, новые зрители, которые неоднократно нам кричали в Красноярске «браво». В этом «браво» есть хоть и небольшая, но и моя заслуга.