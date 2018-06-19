ТТРАНЗИТ: Пермь — Сибирь, или Гастрольный дневник. День третий

На берегу Енисея, одной из наиболее полноводных рек мира — а именно здесь находится театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского в Красноярске — Пермский академический Театр-Театр дважды сыграл мюзикл «Карлик Нос». Среди зрительских отзывов — «удивительно», «настоящая сказка», «лучший спектакль для семейного просмотра», а также просьбы о повторных гастролях. «Карлик Нос» — один из наиболее сложных с технической точки зрения спектаклей в репертуаре ТТ. Фокусы, сложные декорации, летающие артисты и предметы — создать все это сначала в Перми, а потом перевезти в Красноярск удалось благодаря заместителю директора по постановочной части Руслану Залялитдинову. Именно он рассказывает о третьем гастрольном дне ТТ.

ТТ на гастролях в Красноярске 2018-06-19 — Сегодня, когда уже два спектакля «Карлик Нос» отыграны и только в 19:00 мы сыграем еще один, для технической группы наступил относительно спокойный день. Техническая группа во все города, в том числе и сюда, в Красноярск, приезжает раньше всех. Здесь мы были 15 июля, когда кто-то еще ехал в поезде, а некоторые члены гастрольной группы лишь начинали собирать чемоданы в дорогу. Техническая группа, включающая 27 человек, а это и монтировщики, и звукооператоры, и осветители, и заведующий постановочной частью, а также костюмеры, гримеры, реквизиторы, приехав, сразу приступила к разгрузке машин и монтажу декораций на сцене.

Все декорации, которые мы привезли, создавались для нашей сцены. Площадок, которые бы в точности повторяли сцену нашего театра, не существует. Все декорации, а также сценическое оборудование (световое, звуковое, видеооборудование) необходимо адаптировать под параметры сцен, на которых мы играем спектакли. Монтаж декораций, а также сценического оборудования спектакля «Карлик Нос» занял у нас 20 часов. Это сложная работа всех членов технической группы, и результат зависит не только от профессионализма, но и от слаженности действий.

Руководство ТТ наблюдает за последними приготовлениями к спектаклю

В конце мая я защитил диплом о нестандартных формах гастрольной деятельности. Наши гастроли по городам Сибири, конечно, стандартные, но опыт, полученный в подготовке этих гастролей, а также гастролей в Кирове, Екатеринбурге, куда мы ездили ранее, а также в Москве на фестивале «Золотая маска» и многих других фестивалях, очень помог мне в написании дипломной работы. Директор нашего театра Анатолий Пичкалев и худрук театра Борис Мильграм очень высоко оценили эту дипломную работу и планируют рекомендовать ее для реализации разработанного проекта нестандартных гастролей в практике Министерства культуры Пермского края.

Оборудование и декорации аккуратно разложены по сотне ящиков

Гастроли по Сибири, хоть и стандартные, но достаточно сложные как в подготовке, так и в проведении. На 22 дня мы уехали из родного города. Для сегодняшнего состояния гастрольной деятельности профессиональных театров России это очень продолжительные гастроли. Так надолго зачастую не уезжают даже более известные столичные театры. В гастрольной афише 8 разных спектаклей, причем как большой формы, так и малой. Общий вес декораций, который мы везем на гастроли, составляет 36,5 тонн. И это только декорации, а еще 15 тонн сценического оборудования. Соаременные спектакли в большей части отличают сложные технологические декорации, но и про костюмы и реквизит забывать нельзя, в нашем случае все это уместилось в 100 больших ящиков и транспортировочных кофров. Ну и, конечно, нельзя не сказать о наших гусях, которые играют в спектакле «Карлик Нос». Для их перевозки мы придумали специальный мобильный вольер в форме куба размером 2*2*2 метра с автоматизированной подачей воды и корма. Декорации, сценическое оборудование, костюмы, реквизит и гуси поместились в семи больших фурах, которые едут вслед за нами по городам Сибири.

Монтаж декораций занимает почти сутки