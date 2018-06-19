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Нижегородский театр оперы и балета покажет оперу М. Глинки «Иван Сусанин»
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Нижегородский театр оперы и балета покажет оперу М. Глинки «Иван Сусанин» 

АиФ Нижний Новгород 34 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
22 июня 2018 года в день 77-й годовщины начала Великой Отечественной войны Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина покажет оперу М. Глинки «Иван Сусанин».
С «Ивана Сусанина» началось мировое признание русской оперы. Замечательная музыка Михаила Глинки, народные герои, торжественный хор «Славься» в финале никого не оставили равнодушным. Премьера состоялась 9 декабря 1836 года в Мариинском театре и прошла с огромным успехом. На премьере присутствовал император Николай I. В знак своего чрезвычайного одобрения оперы он пожаловал Глинке бриллиантовый перстень.
Образ Ивана Сусанина стал первой главной партией в творчестве русского певца Федора Шаляпина. Дебют великого артиста состоялся в Нижнем Новгороде. 15 мая 1896 года в нашем городе оперой Глинки «Жизнь за царя» с Шаляпиным в главной роли открылся новый городской театр.
В горьковском театре оперы и балета опера «Иван Сусанин» впервые была поставлена в 1940 году молодым и очень талантливым режиссером, в недалеком будущем выдающемся оперным режиссером Народным артистом СССР Борисом Покровским. Премьера состоялась 19 июня.
А через год 22 июня труппа Горьковского театра была на гастролях в городе Иваново. Шел дневной спектакль «Иван Сусанин». По окончании первого акта по радио прозвучало правительственное сообщение о нападении на Советский Союз гитлеровской Германии. Артисты доиграли спектакль.
Вернувшись в Горький, труппа открыла сезон раньше обычного — 26 июля. «И тут вновь прозвучал „Сусанин“ как могучий призыв к сопротивлению врагу, призыв к борьбе за землю русскую, за Родину, за Отечество. Именно так воспринималась эта опера в течение всей Великой отечественной войны.» (из книги И. Елисеева «На музыкальной сцене»).
22 июня 2018 года зрители увидят 7 постановку оперы, осуществленную в режиссером-постановщиком заслуженным артистом РФ Отаром Дадишкилиани. Премьера её состоялась 3 ноября 2006 года ко Дню Народного Единства. 29 августа 2008 года по приглашению губернатора Костромской области спектакль вошёл в программу торжеств, посвящённых празднованию явления чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери.
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